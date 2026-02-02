Cumple Marco Bonilla compromiso con familias de Guerrero por el Día de la Candelaria

Publicidad - LB2 -

El alcalde de Chihuahua convivió con comunidades guerrerenses y compartió tamales y champurrado como parte de una tradición asumida en Día de Reyes.

Guerrero, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, realizó una visita al municipio de Guerrero para convivir con familias de distintas comunidades y compartir tamales y champurrado con motivo del Día de la Candelaria, en cumplimiento de un compromiso adquirido durante la tradicional partida de rosca del pasado Día de Reyes.

El encuentro se llevó a cabo en compañía del presidente municipal de Guerrero, Salvador Villa, y reunió a habitantes de diversas localidades, como 10 de Mayo, San Rafael, Tacuba, Pachera, San Isidro, Terrero y Santo Tomás, entre otras, quienes participaron en una convivencia comunitaria.

Durante el evento, Bonilla explicó el origen del compromiso asumido semanas atrás, cuando al partir la rosca obtuvo varios muñecos, lo que, conforme a la tradición, implica compartir tamales el 2 de febrero.

“Dicen que son puras bendiciones, y hoy venimos a cumplir la deuda, y qué mejor que hacerlo aquí en Guerrero, conviviendo con su gente”.

El alcalde de Chihuahua también recordó una visita previa al municipio, en la que tuvo oportunidad de conocer actividades escolares y el desempeño de niñas y niños, a quienes señaló como reflejo del potencial humano existente en las comunidades del estado.

Por su parte, el presidente municipal Salvador Villa agradeció la presencia de Bonilla y destacó la relevancia de este tipo de encuentros para las familias del municipio, al considerar que fortalecen los vínculos entre autoridades y ciudadanía.

“Para Guerrero es un honor recibir nuevamente a Marco Bonilla. Es un pilar para nuestro estado y un ejemplo de cercanía y compromiso con la gente”.

Villa agregó que, durante la actual gestión del alcalde de Chihuahua, se han respaldado diversas gestiones que han tenido impacto en beneficio de las familias guerrerenses, particularmente en temas de colaboración intermunicipal y atención social.

