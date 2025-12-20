Convive Marco Bonilla con familias de Rosales durante posada navideña

Publicidad - LB2 -

El alcalde de Chihuahua capital acompañó la celebración comunitaria con alimentos, juegos y regalos para niñas y niños.

Rosales, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, convivió con familias del municipio de Rosales al asistir a la tradicional posada navideña, a invitación del presidente municipal Pepe Andujo, con el propósito de compartir un mensaje de unión, esperanza y cercanía en el marco de las celebraciones decembrinas.

Decenas de familias se congregaron para disfrutar de alimentos, juegos, dinámicas recreativas y rifas, en las que se entregaron bicicletas y juguetes a niñas y niños, generando un ambiente de convivencia comunitaria que caracteriza a este municipio del centro-sur del estado.

Durante su intervención, Bonilla destacó que la Navidad representa un tiempo para valorar la sencillez, la humildad y el compartir en familia, principios que, señaló, forman parte de la identidad de Rosales y de su gente.

Asimismo, subrayó la importancia estratégica del municipio para el estado de Chihuahua, al resaltar que el agua resguardada en su presa resulta fundamental para miles de familias chihuahuenses, lo que otorga a esta comunidad un papel clave en el desarrollo regional.

“Vine a Rosales para desearles una Feliz Navidad, para que la pasen en familia y con ese espíritu noble y solidario que caracteriza a las y los chihuahuenses”.

Por su parte, el presidente municipal Pepe Andujo agradeció la visita del alcalde capitalino, a quien reconoció como aliado del municipio, y expresó sus buenos deseos para que el próximo año traiga más trabajo y oportunidades para las familias de Rosales.

Al finalizar el evento, niñas, niños y familias se acercaron a saludar a Marco Bonilla, en un ambiente de cercanía y convivencia, propio de las fiestas decembrinas que fortalecen el tejido social en las comunidades del estado.

