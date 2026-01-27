Movil - LB1A -
Celebra Francisco Sánchez fin de envíos de petróleo mexicano a Cuba

Estado

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
El legislador de Movimiento Ciudadano atribuye la decisión a presión política y legal y llama a vigilar el uso de recursos públicos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, celebró que el Gobierno de México haya suspendido el envío de petróleo a Cuba, una decisión que atribuyó a la presión internacional y a acciones legales impulsadas desde la oposición.

El legislador chihuahuense sostuvo que el cambio de postura del Ejecutivo federal confirma señalamientos previos realizados desde el Congreso y por diversos actores políticos, quienes cuestionaron la transferencia de recursos energéticos a la isla.

“Se les acabó el corrido, la presidenta de la República ha confirmado lo que ayer dijimos: por fin el gobierno de México ha dejado de regalarle nuestro petróleo al régimen cubano”, afirmó Sánchez Villegas.

El diputado aseguró que la suspensión de los envíos es resultado de amparos, iniciativas legislativas y una presión sostenida, encaminada —dijo— a frenar lo que calificó como una entrega indebida del patrimonio nacional.

En ese contexto, Sánchez Villegas reiteró su crítica al apoyo del Gobierno mexicano hacia el régimen cubano, al que calificó como autoritario, y subrayó que el petróleo es un recurso estratégico que debe destinarse prioritariamente al desarrollo nacional.

Asimismo, destacó que la vigilancia ciudadana y legislativa debe mantenerse activa para evitar el financiamiento de gobiernos extranjeros y el uso discrecional de los recursos públicos.

Finalmente, el coordinador de la Bancada Naranja llamó a continuar con acciones legales y políticas para garantizar que las decisiones en materia energética se conduzcan bajo criterios de soberanía, legalidad y beneficio para la población mexicana.

