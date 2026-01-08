Celebra diputada Yesi Reyes Día de Reyes con familias de Casas Grandes

Publicidad - LB2 -

El evento reunió a cientos de personas y reforzó la convivencia comunitaria en el municipio.

Casas Grandes, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local por el Distrito 01, Yesi Reyes, encabezó la celebración del Día de Reyes en el municipio de Casas Grandes, donde se congregaron cientos de personas, principalmente familias, niñas y niños, en una jornada marcada por la convivencia, la tradición y la participación ciudadana.

Durante el evento se brindó apoyo alimenticio a las familias asistentes, además de la entrega de regalos y dulces a niñas y niños, quienes participaron en actividades diseñadas para fortalecer la integración familiar y comunitaria.

- Publicidad - HP1

Como parte de la celebración, se compartió la tradicional rosca de Reyes y chocolate caliente, elementos que forman parte de una de las festividades más representativas del calendario social y cultural en la región.

En su mensaje, la legisladora subrayó la importancia de preservar las tradiciones que fortalecen el tejido social, así como de mantener una labor cercana a la ciudadanía, particularmente en fechas que fomentan la solidaridad y la convivencia entre las familias.

Yesi Reyes resaltó que este tipo de encuentros permiten reforzar el vínculo entre representantes y comunidad, además de generar espacios de encuentro que contribuyen al bienestar social.

Al finalizar la jornada, la diputada agradeció la participación de las familias de Casas Grandes y reiteró su compromiso de continuar impulsando desde el Congreso del Estado acciones y gestiones que incidan positivamente en la calidad de vida de las comunidades del Distrito 01.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.