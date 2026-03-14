Catean autoridades federales vivienda de César Duarte en Parral

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Elementos de la FGR, con apoyo de fuerzas militares y estatales, realizaron diligencias en una propiedad del exgobernador ubicada en la colonia Altavista.

Parral, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Autoridades federales y estatales realizaron un operativo en un domicilio vinculado al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, ubicado en el cruce de las calles Primera y 20 de Noviembre, en la colonia Altavista del municipio de Hidalgo del Parral.

El despliegue fue encabezado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes contaron con el apoyo de agentes ministeriales y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para resguardar la zona durante las diligencias.

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Desde la tarde del viernes se observó una fuerte movilización de unidades oficiales y personal de investigación en los alrededores del inmueble, mientras los agentes realizaban inspecciones dentro de la propiedad señalada como perteneciente al exmandatario estatal.

Militares y agentes federales establecieron un operativo de seguridad en el perímetro, lo que permitió a los investigadores ingresar al domicilio y desarrollar diversas actuaciones ministeriales.

La presencia de las corporaciones llamó la atención de vecinos del sector, quienes salieron de sus viviendas para observar el movimiento de patrullas y elementos armados desplegados en la zona.

Algunos de los agentes participantes portaban chalecos con las siglas de la FGR, lo que sugiere que la intervención forma parte de una investigación de carácter federal relacionada con indagatorias abiertas contra Duarte.

De manera preliminar trascendió que las diligencias podrían estar vinculadas con investigaciones por presuntas irregularidades financieras y posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, expedientes que forman parte de procesos judiciales abiertos contra el exgobernador.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si durante el cateo fueron asegurados documentos, bienes u otros indicios, ni si el inmueble quedó formalmente bajo resguardo dentro de la carpeta de investigación correspondiente.

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