Beneficiario del DIF Estatal recibe sus nuevas prótesis para poder caminar

Una descarga eléctrica le ocasionó la pérdida de ambas piernas, hoy vuelve cargar a su hija en brazos gracias al apoyo del DIF Estatal.

Chihuahua, Chih .- Ricardo Ramos, originario de Allende, recibió una descarga eléctrica que le ocasionó la pérdida de ambas piernas, hoy, después de varias consultas médicas y terapias, recibió sus nuevas prótesis que de nuevo lo tienen de pie.

«Yo pensé que no iba a vivir y cuando me amputaron las dos piernas, no le veía sentido a la vida, dure dos años en terapia pero en cuatro días volví a caminar», recordó sobre su experiencia.

Ricardo, mencionó que hace tres años no cambiaba la prótesis y ya batallaba en caminar, pero desde febrero, cuando el DIF le dio las nuevas piezas, cambió de manera favorable su día a día.

«Ya son componentes mejores, más modernos, de más resistencia, ya puedo hacer mi vida cotidiana lo más normal como cargar a mi hija y puedo depender de mí mismo», afirmó.

Agradeció a la actual Administración Estatal por brindarle una mejor calidad de vida e invitó a las personas que se encuentran en una situación como la suya, a gestionar este tipo de apoyos: «El Gobierno del Estado sí ayuda, no es mentira».

Las prótesis del DIF Estatal son elaboradas con materiales de la mejor calidad. Cada uno de los aparatos tiene un costo que va de los 35 mil a los 60 mil pesos, que es cubierto por completo por la instancia.

Previo a recibir este beneficio, el paciente acude a consultas médicas, le toman medidas antes de la dotación de sus prótesis.

Una vez que le es colocado el aparato, el paciente continúa con sus terapias de adaptación

Para mayores informes consultar la página: https://difchihuahua.gob.mx/tramite/20

