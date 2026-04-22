Realiza DIF Estatal jornada de toma de medidas para prótesis en Ciudad Juárez

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Atienden a personas con amputaciones y entregan apoyos funcionales en el CRIF.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal, llevó a cabo una jornada de toma de medidas para la elaboración de prótesis en el Centro de Rehabilitación Integral Física (CRIF), con el objetivo de fortalecer la atención a personas con discapacidad.

Durante la actividad, especialistas realizaron evaluaciones a pacientes con distintos tipos de amputación, entre ellos dos casos transfemorales y tres transtibiales, como parte del proceso para diseñar dispositivos adecuados a sus necesidades.

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Entre los beneficiarios destaca el caso de un niño de seis años que previamente había recibido una prótesis, a quien se le tomaron nuevas medidas debido a su crecimiento, con el fin de garantizar su movilidad y desarrollo.

Asimismo, se atendió a una persona con amputación bilateral, integrando su caso al seguimiento que brinda el organismo para la elaboración de prótesis funcionales.

El director de Rehabilitación del DIF Estatal, Hiram Mendoza Rodríguez, explicó que estas acciones forman parte de los apoyos funcionales y de movilidad dirigidos a personas con discapacidad permanente y transitoria.

En paralelo, y en coordinación con el área de Atención Ciudadana, se realizó la entrega de tres sillas de ruedas en diferentes tallas, destinadas a usuarios en condición de vulnerabilidad.

Durante la jornada también participaron estudiantes de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) como observadores, quienes conocieron el proceso técnico de elaboración de prótesis como parte de su formación académica.

Estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de las personas beneficiarias mediante el acceso a dispositivos que favorezcan su autonomía e inclusión social.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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