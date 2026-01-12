Movil - LB1A -
    enero 12, 2026 | 15:39
    Avanza Congreso en selección de titular de la CEDH tras cerrar registro de aspirantes

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Se inscribieron 23 personas y las entrevistas están programadas para el 19 y 20 de enero.

    Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado de Chihuahua concluyó el registro de aspirantes para encabezar la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y se prepara para iniciar la etapa de revisión de expedientes y entrevistas, conforme a la convocatoria pública emitida por el Poder Legislativo.

    El presidente del Congreso, Guillermo “Memo” Ramírez, informó que el periodo de inscripción cerró a las 23:59 horas, con un total de 23 personas registradas, de las cuales 14 son mujeres y 9 hombres, lo que refleja una participación amplia y plural en el proceso.

    En la siguiente fase, explicó, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) revisará los expedientes para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y formales establecidos en la convocatoria, paso previo a la etapa de entrevistas.

    Las entrevistas a las y los aspirantes están programadas para los días 19 y 20 de enero, quedando pendiente la definición de horarios y orden de participación, decisión que corresponde exclusivamente a la JUCOPO y que, de manera habitual, se determina conforme al orden de inscripción.

    Ramírez estimó que, de acuerdo con el avance del procedimiento, hacia finales de enero el Pleno del Congreso estará en condiciones de votar y designar a la persona que encabezará la CEDH.

    “La designación de la persona titular de la CEDH es un proceso relevante para Chihuahua y se está realizando con responsabilidad, transparencia y respeto pleno a la ley”, subrayó.

    Finalmente, el legislador destacó que el Congreso conduce este proceso con apertura, certeza jurídica, legalidad y máxima publicidad, a fin de garantizar la confianza pública en una institución clave para la defensa de los derechos humanos en la entidad.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

