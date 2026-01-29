Atribuye SSPE llegada de Torre Centinela a falta de efectividad local en seguridad

Publicidad - LB2 -

Gilberto Loya asegura que reducción de delitos de alto impacto en Juárez responde a la Plataforma Centinela

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Gilberto Loya Chávez, afirmó que la instalación de la Torre Centinela y el traslado de la sede de la corporación a Ciudad Juárez obedecieron a la falta de efectividad de las autoridades locales para enfrentar un fenómeno delictivo complejo, en el contexto de los cuestionamientos del Gobierno Municipal a la inversión realizada en este proyecto.

El posicionamiento del titular de la SSPE surge luego de que el alcalde de Ciudad Juárez criticara el costo de la Torre Centinela, superior a los 4 mil millones de pesos, al considerar que dichos recursos pudieron destinarse a obras viales. Frente a ello, Loya Chávez sostuvo que el modelo implementado en la frontera representa un cambio estructural en la gestión de la seguridad pública, basado en inteligencia, datos y tecnología.

“La decisión estratégica de trasladar la sede de la SSPE a Ciudad Juárez, y la Torre Centinela respondieron a la falta de respuesta de las autoridades locales frente a un fenómeno delictivo complejo”.

El funcionario estatal aseguró que la reducción de los delitos de alto impacto en Ciudad Juárez es resultado directo del trabajo de la corporación a su cargo y de la Plataforma Centinela, y cuestionó implícitamente los resultados de la policía municipal. Indicó que en lo que va del año la ciudad registra una disminución del 38 por ciento en homicidios dolosos respecto al mes anterior.

Como parte de los resultados operativos atribuidos a este modelo, la SSPE reportó 552 personas detenidas, de las cuales 82 corresponden al fuero federal y 429 al fuero común, además de una detención por falta administrativa y 40 personas indocumentadas canalizadas a la autoridad migratoria. También se informó la recuperación de 280 vehículos, incluyendo 64 con reporte de robo y 198 vinculados a hechos delictivos.

En materia de armamento y drogas, la dependencia estatal señaló el aseguramiento de 101 armas cortas, 52 armas largas, 10 artefactos explosivos, 249 cargadores y más de 10 mil municiones, así como el decomiso de más de un millón de dosis de fentanilo, además de otras sustancias como cristal, marihuana, cocaína y heroína. De acuerdo con Loya Chávez, estos resultados corresponden exclusivamente a la operatividad de la Plataforma Centinela.

El secretario subrayó que la Torre Centinela marca la transición de esquemas reactivos a un sistema sustentado en inteligencia y coordinación interinstitucional, con el objetivo de romper la movilidad criminal y reducir su capacidad operativa. Añadió que el proyecto tiene un impacto en la reactivación del entorno urbano, la percepción de seguridad y el fortalecimiento de la economía local, además de enviar un mensaje de prioridad en seguridad al principal socio comercial de México.