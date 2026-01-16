Arremete Maru Campos contra Javier Corral y lo acusa de esconderse tras el fuero

Publicidad - LB2 -

La gobernadora de Chihuahua adelantó que acudirá a la FGR para tratar diversos temas, incluido el proceso contra su antecesor.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, lanzó duras críticas contra su antecesor, Javier Corral Jurado, a quien calificó como cobarde y acusó de ocultarse tras protecciones políticas y legales para evadir responsabilidades.

Las declaraciones de la mandataria estatal se dieron en el contexto del proceso judicial que enfrenta el exgobernador por el presunto desvío de 96 millones de pesos durante su administración, caso que fue atraído por la Fiscalía General de la República ante la inconformidad de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua.

Campos Galván sostuvo que la conducta de Corral Jurado refleja una falta de responsabilidad frente a las acusaciones que pesan en su contra y cuestionó su actuar ante las instancias de justicia federal.

“Javier Corral es tan cobarde que se esconde detrás de cualquier falda”.

La gobernadora informó que la próxima semana acudirá personalmente a la Fiscalía General de la República, donde abordará distintos asuntos relacionados con su gobierno, entre ellos el avance del caso que involucra al exmandatario estatal.

En ese contexto, reiteró su postura a favor de eliminar figuras de protección legal que, consideró, han sido utilizadas para evadir la rendición de cuentas por parte de exfuncionarios.

“Ojalá que se eliminara el fuero para que el señor no tuviera faldas donde esconderse”.

Las declaraciones se suman a la confrontación política entre ambos excompañeros de partido, ahora marcada por acusaciones judiciales y diferencias públicas en torno al combate a la corrupción y la actuación de las autoridades investigadoras.

