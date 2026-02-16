Arranca campaña binacional “Ama tu corazón” en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Promueven medición de presión arterial y estilos de vida saludables en la frontera México–Estados Unidos

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud y en coordinación con la Comisión de Salud Fronteriza México–Estados Unidos, puso en marcha en esta frontera la campaña binacional “Ama tu corazón”, orientada a fomentar la prevención de enfermedades cardiovasculares mediante la medición oportuna de la presión arterial y la adopción de hábitos saludables.

La estrategia se desarrollará del 16 al 20 de febrero en Ciudad Juárez y de manera simultánea en entidades del sur de Estados Unidos, como Texas, Nuevo México, Arizona y California, con el propósito de fortalecer la cooperación en materia de salud pública en la región fronteriza, donde los indicadores epidemiológicos presentan retos compartidos.

Durante el arranque oficial, el secretario de Salud estatal, Gilberto Baeza, señaló que la iniciativa busca impulsar la cultura de la medición periódica de la presión arterial en personas mayores de 18 años, como herramienta clave para la detección temprana de padecimientos cardiovasculares.

El funcionario reiteró que la campaña forma parte de acciones interinstitucionales dirigidas a fortalecer el autocuidado, ante una de las principales causas de morbilidad en la entidad.

Por su parte, el director del Distrito de Salud II Juárez, Rogelio Covarrubias, informó que se instalarán 45 módulos en los 23 centros de salud del Estado de Chihuahua y en otras instituciones públicas, donde se realizará de manera gratuita la toma de presión arterial.

La campaña, cuyo lema es “Mide tu presión arterial, contrólala y vive más”, contempla además orientación para mejorar los estilos de vida, con énfasis en alimentación balanceada, actividad física regular, reducción del estrés y hábitos que contribuyan al cuidado del corazón.

Al evento asistieron representantes de la Secretaría de Salud, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, así como autoridades del Departamento de Salud Pública de El Paso, Texas, y del Consulado General de México en esa ciudad. Posteriormente se efectuó una demostración de toma de presión arterial a las y los asistentes, como parte de las acciones de sensibilización sobre la importancia de realizar este procedimiento de manera periódica como medida preventiva.

