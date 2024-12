Presentan resultados en Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz

Publicidad - LB2 -

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz que durante la semana que comprende del 6 al 12 de diciembre se detuvo a 196 personas por diferentes motivos.

Ciudad Juárez, Chih .- En la reunión, que fue presidida por el Alcalde Cruz Pérez Cuéllar, y el secretario de Seguridad Pública Municipal César Omar Muñoz Morales, se dio a conocer que en la semana se detuvo a 157 personas por el delito de fuero común, dos por el federal y 37 más a través de órdenes de aprehensión.

Los policías lograron detener a 23 personas por delitos contra la salud y se aseguraron 48 dosis de droga, además se logró el decomiso de cinco armas largas, 52 cartuchos y seis cargadores.

En cuanto a vehículos, se detuvo a ocho personas por posesión de unidades con reporte de robo, se aseguraron 11 automóviles y nueve más se aseguraron por participar en actos ilícitos.

El director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez, dio a conocer que el Departamento de Bomberos atendió 224 servicios y Rescate 164, además se dio atención en los diferentes refugios, tanto el temporal, como el Leona Vicario.

El coordinador de Seguridad Vial, César Alberto Tapia Martínez, informó que las faltas más recurrentes son: no respetar los límites de velocidad, no respetar la luz roja, conducir y utilizar el teléfono celular y no respetar el alto gráfico.

En tanto que el Instituto Municipal de las Mujeres informó, a través de su directora, Elvira Urrutia Castro, que la mayor violencia que se atiende es la psicológica, de ahí le sigue la económica, posteriormente la física y patrimonial y por último la sexual.

En esta reunión se contó con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno.

