febrero 12, 2026 | 12:56
Aprueban en comisión reformas laborales y de protección a mujeres en Chihuahua

Estado

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Diputados avalan dictámenes sobre violencia de género, donación de sangre y no discriminación.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado aprobó diversos dictámenes orientados a fortalecer los derechos laborales y la protección de grupos vulnerables en la entidad, durante una sesión presidida por la diputada América Aguilar.

En la reunión se avalaron cuatro proyectos en sentido positivo, enfocados en justicia social y bienestar de las y los trabajadores chihuahuenses.

El primer dictamen propone adicionar disposiciones a la Ley Federal del Trabajo para garantizar el estatus laboral de mujeres que deban ingresar a refugios por violencia de género, con el objetivo de evitar afectaciones en su empleo derivadas de su situación.

Asimismo, se aprobó una iniciativa para otorgar permisos con goce de sueldo a trabajadores que acudan voluntariamente a donar sangre o sus componentes, como una medida para incentivar la participación en acciones de salud pública.

Otro de los dictámenes contempla reformas a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado, con la finalidad de asegurar la igualdad de acceso al empleo y reforzar los mecanismos contra prácticas discriminatorias en el ámbito laboral.

Finalmente, la Comisión avaló declarar el 2 de noviembre de cada año como día inhábil para las dependencias de la Administración Pública Estatal, lo que implicaría su incorporación al calendario oficial del servicio público en la entidad.

A la sesión asistieron las diputadas América Aguilar y Nancy Frías, del PAN, así como el diputado Óscar Avitia, de Morena. Los dictámenes deberán seguir su trámite legislativo para su eventual discusión y votación ante el Pleno del Congreso.

