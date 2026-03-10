Aprueba Congreso reformas para fortalecer acceso de jóvenes al empleo digno

Publicidad - LB2 -

Cambios a la Ley de Juventud buscan impulsar el primer empleo y mejorar oportunidades laborales para este sector.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó reformas a la Ley de Juventud del Estado con el propósito de fortalecer las acciones institucionales que impulsen el acceso de las personas jóvenes a su primer empleo y a condiciones laborales dignas.

El dictamen fue presentado ante el Pleno por la diputada Magdalena Rentería Pérez, en representación de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Juventud y Niñez, e incluye modificaciones a los artículos 26 y 27 de la Ley de Juventud para el Estado de Chihuahua.

- Publicidad - HP1

La legisladora señaló que la inserción laboral de las juventudes continúa siendo uno de los principales desafíos, debido a factores como la falta de experiencia, la precarización del empleo y diversas barreras estructurales que limitan el acceso de este sector al mercado laboral.

Con estas modificaciones, el Poder Legislativo busca fortalecer las políticas públicas que faciliten la transición entre la educación y el empleo, además de promover la participación de las juventudes en el mercado laboral como un factor que impulsa la innovación, la productividad y la inclusión social.

La reforma establece que el Gobierno del Estado, los ayuntamientos y las distintas dependencias deberán impulsar estrategias y programas que fomenten el empleo juvenil, mediante acciones como incentivos laborales, capacitación, creación de bolsas de trabajo y coordinación con el Gobierno Federal y el sector productivo.

Asimismo, se contempla la creación de bolsas de trabajo específicas para jóvenes que buscan su primer empleo, con preferencia para personas de entre 18 y 25 años residentes en el estado que no cuenten con una relación laboral previa ni hayan recibido apoyos gubernamentales en materia de empleo.

La iniciativa que dio origen a estas reformas fue presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con el objetivo de fortalecer el marco legal que promueve oportunidades laborales para la población joven en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.