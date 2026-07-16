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Aprueba comisión del Congreso financiamiento para construir primera etapa del bulevar Luis H. Álvarez

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POR Redacción ADN / Agencias
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El proyecto contempla un crédito de hasta 150 millones de pesos para una vialidad en el poniente de la ciudad de Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff).- La Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado aprobó el sentido positivo de diversos proyectos de dictamen, entre ellos la autorización para que el Municipio de Chihuahua contrate uno o varios créditos de largo plazo por hasta 150 millones de pesos destinados a la construcción de la primera etapa del bulevar Luis H. Álvarez.

Durante la reunión, las y los integrantes de la comisión analizaron la solicitud del Ayuntamiento de Chihuahua y destacaron que el proyecto busca atender el crecimiento de la demanda vehicular en el sector poniente de la capital, además de contribuir al desarrollo urbano y mejorar la movilidad y la seguridad vial.

“El proyecto favorecerá el desarrollo ordenado y sostenible de la zona, así como mejores condiciones de accesibilidad y seguridad vial para la población.”

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La propuesta fue aprobada con seis votos a favor y tres en contra, por lo que continuará su proceso legislativo para ser sometida a consideración del Pleno del Congreso del Estado.

La comisión también aprobó por unanimidad la realización de mesas técnicas para analizar una iniciativa que plantea modificar la Ley de Hacienda y el Código Municipal, con el objetivo de distribuir de manera proporcional y equitativa los recursos obtenidos por concepto del Impuesto Universitario entre todas las instituciones públicas de educación superior del estado.

Asimismo, se avaló en sentido positivo la reforma a la Ley de Ingresos del Municipio de Allende para modificar el cobro por servicios generales en los rastros; la ampliación de la vigencia de la contribución extraordinaria del Fideicomiso Expo Chihuahua, propuesta por la gobernadora María Eugenia Campos Galván; así como reformas a la Ley de Ingresos de Bachíniva relacionadas con el Derecho de Alumbrado Público y modificaciones al decreto del Fideicomiso Arena Multiusos.

“La comisión también emitió dictámenes en sentido negativo para propuestas de reforma a las leyes de ingresos de los municipios de Nuevo Casas Grandes y Valle de Zaragoza.”

En la sesión participaron el presidente de la comisión, Jorge Soto; el secretario Arturo Medina; y las diputadas y diputados Carla Rivas, Joceline Vega, América Aguilar, Brenda Ríos, Antonieta Pérez, Francisco Sánchez y Leticia Ortega.

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