Exhorta Seguridad Vial a conducir con precaución por obras de reparación en avenida Tecnológico

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Los trabajos de la JMAS afectarán un carril en sentido de norte a sur a la altura de Aguirre Laredo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial informó que este miércoles se realizarán trabajos de reparación de un hundimiento sobre la avenida Tecnológico, por lo que exhortó a los automovilistas a transitar con precaución y atender las indicaciones del personal operativo en la zona.

De acuerdo con la dependencia, las labores estarán a cargo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y darán inicio a partir de las 9:00 de la mañana.

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Los trabajos se efectuarán sobre la avenida Tecnológico, metros antes del cruce con la calle Aguirre Laredo, en sentido de norte a sur, donde permanecerá intervenido el primer carril de circulación.

La intervención forma parte de las acciones de reparación de infraestructura sanitaria que desarrolla la JMAS, luego de detectarse un hundimiento en ese sector de la ciudad.

Ante la reducción temporal de carriles, Seguridad Vial pidió a los conductores disminuir la velocidad, respetar el señalamiento preventivo instalado en el área y considerar tiempos adicionales en sus traslados.

Asimismo, la corporación recomendó seguir en todo momento las indicaciones de los agentes de vialidad que brindarán apoyo para mantener el flujo vehicular y prevenir incidentes durante el desarrollo de las obras.

La dependencia reiteró el llamado a extremar precauciones al circular por la zona para evitar congestionamientos y contribuir a la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios de la vialidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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