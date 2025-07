Apoya Maru Campos a familias afectadas por lluvias en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, realizó un recorrido por las calles de la colonia Granjas San Joaquín, ubicada al sur de la capital del estado, con el objetivo de atender y escuchar las necesidades de las familias afectadas por las recientes lluvias.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – Durante su visita, la mandataria se centró en las viviendas de adultos mayores, madres jefas de familia y vecinos en situación de vulnerabilidad, quienes recibieron diversos apoyos.

En esta jornada, la gobernadora entregó láminas, polín, hule, kits de limpieza, artículos de higiene personal y despensas a los afectados. “Que no decaiga el ánimo, venimos a apoyarlos, a escucharlos. Que sepan que no están solas, no están solos”, expresó Maru Campos, reafirmando su compromiso con la comunidad.

Además de la entrega de apoyos, la gobernadora supervisó los trabajos de limpieza y desazolve que se están llevando a cabo en la colonia. Estas labores son fundamentales para remover las piedras y escombro que han obstruido los accesos principales, permitiendo así un tránsito seguro para los habitantes de la zona. La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) ha desplegado maquinaria pesada, incluyendo 15 retroexcavadoras, 8 camiones de volteo, y 55 pipas, para facilitar estas tareas.

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) también está colaborando en esta labor, aportando maquinaria adicional como cargadores frontales y retroexcavadoras. Este esfuerzo conjunto busca restablecer la normalidad en la colonia y garantizar la seguridad de sus habitantes tras las inclemencias del tiempo.

Durante su visita, Maru Campos se comprometió a agilizar la distribución de pipas de agua potable, un servicio que se ha visto afectado por la creciente de los arroyos en la región. Además, se comprometió a apoyar a los vecinos en la reparación de sus viviendas, tomando nota de las solicitudes y gestiones de apoyo que le presentaron.

La gobernadora instruyó a su gabinete a permanecer atento y dar soluciones oportunas a las necesidades de los vecinos. En el recorrido también participaron el titular de la SCOP, Jorge Chanez; el director ejecutivo de la JMAS, Alan Falomir; el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera; así como las diputadas Carla Rivas y Rocío González, quienes acompañaron a la mandataria en esta importante visita.

