Apoya Gobierno del Estado a comunidad rarámuri para mitigar efectos del frío

Entregan cobijas, hule y paquetes alimenticios en Ladrilleras Norte tras tormenta invernal.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (Spyci), realizó la entrega de apoyos emergentes a habitantes de la colonia rarámuri Ladrilleras Norte, como parte de las acciones para mitigar los efectos de la segunda tormenta invernal de la temporada.

Como medida preventiva y de atención inmediata, se distribuyeron cobijas y paquetes de hule, con el objetivo de proteger la integridad de niñas, niños, personas adultas mayores y familias que enfrentan las bajas temperaturas registradas en la región.

Asimismo, se entregaron paquetes alimenticios a más de 100 familias, en una jornada encabezada por el titular de la dependencia, Enrique Rascón, quien supervisó directamente la entrega de los apoyos en esta comunidad indígena urbana.

El funcionario reiteró que existe una voluntad permanente del Gobierno del Estado para respaldar a los sectores más vulnerables, particularmente durante contingencias climatológicas que ponen en riesgo la salud y seguridad de la población.

Rascón señaló que se mantendrá la implementación de acciones coordinadas para atender tanto a las comunidades indígenas urbanas como a las de la Sierra Tarahumara, con especial énfasis durante la temporada invernal.

Finalmente, indicó que las medidas de apoyo serán reforzadas conforme continúen las bajas temperaturas, a fin de reducir riesgos y garantizar condiciones mínimas de bienestar para las comunidades indígenas del estado.

