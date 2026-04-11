Anuncian proyectos seleccionados para Festival de Teatro infantil 2026 en Chihuahua

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Presentaciones se realizarán en Juárez, Chihuahua y Delicias del 12 al 30 de noviembre.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura del Estado, a través del programa Alas y Raíces, dio a conocer los proyectos seleccionados para el Festival de Teatro para Niñas, Niños y Adolescentes 2026, que se desarrollará del 12 al 30 de noviembre en distintos municipios de Chihuahua.

El circuito contempla funciones en Ciudad Juárez, Chihuahua capital y Delicias, como parte de una estrategia para acercar las artes escénicas a públicos infantiles y juveniles en diversas regiones de la entidad.

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Entre los proyectos seleccionados se encuentran la obra “Tato, mi amigo imaginario”, de la compañía Teatro de Bolsillo; el concierto “Luna Lunera”, de Lunia Teatro; y la puesta en escena “Trotamundos en Chihuahua”, de la compañía Tiatro.

Los proyectos realizarán funciones en planteles educativos aún por definir en cada municipio.

De acuerdo con la programación, las presentaciones iniciarán el 12 de noviembre en Ciudad Juárez, continuarán el 26 de noviembre en la ciudad de Chihuahua y concluirán el 30 de noviembre en Delicias.

Las autoridades culturales destacaron que este tipo de iniciativas buscan fomentar el acceso a la cultura desde edades tempranas, mediante propuestas escénicas diseñadas para niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, se invitó a la comunidad artística y al público en general a consultar convocatorias vigentes y la agenda cultural a través de los canales oficiales de la Secretaría de Cultura del Estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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