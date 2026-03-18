Amenazan productores de Chihuahua con bloqueos rumbo al Mundial 2026

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Anuncian movilización el 23 de marzo y advierten posibles protestas en aeropuertos y estadios.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Productores agrícolas de Chihuahua advirtieron que intensificarán sus protestas ante la falta de respuesta del Gobierno Federal a sus demandas, incluyendo posibles bloqueos en accesos a eventos de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Representantes del sector informaron que el próximo 23 de marzo realizarán bloqueos carreteros como parte de una movilización nacional, en la que buscan presionar para obtener soluciones a problemáticas del campo.

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El dirigente agrícola Yako Rodríguez señaló que, de no ser atendidos, las acciones podrían escalar a nivel nacional, incluyendo protestas en aeropuertos y sedes mundialistas.

“De no ser escuchados, se contemplan bloqueos en accesos a aeropuertos y estadios previo al Mundial”, advirtió.

Entre las principales demandas del sector se encuentra la revisión de políticas comerciales en materia agroalimentaria, el establecimiento de precios mínimos para productos del campo y la creación de una banca de desarrollo que facilite el financiamiento agrícola.

Los productores también plantean la necesidad de impulsar un modelo de autosuficiencia alimentaria que garantice condiciones sostenibles para la producción nacional.

Por su parte, representantes regionales confirmaron que la movilización, inicialmente prevista para el 20 de marzo, fue reprogramada para el día 23, con la participación de agricultores de distintas zonas del estado.

“Estamos afinando los detalles de la movilización que se pretende hacer a partir de este próximo 23”, indicaron.

Los organizadores señalaron que durante los bloqueos se permitirá el paso a vehículos particulares, pero se restringirá el tránsito de transporte de mercancías como parte de la presión hacia las autoridades.

El conflicto se da en un contexto de inconformidad del sector agrícola por la falta de acuerdos en temas de financiamiento, comercialización y políticas públicas dirigidas al campo mexicano.

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