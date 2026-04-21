Afirman que agentes estadounidenses muertos en Chihuahua pertenecían a la CIA

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Periodista asegura que participaban en operativo contra narcolaboratorio; autoridades no han confirmado versión

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La muerte de dos ciudadanos estadounidenses tras un accidente en la sierra de Chihuahua ha generado controversia luego de que surgieran versiones que los vinculan con operaciones de inteligencia en territorio mexicano, presuntamente sin autorización oficial.

Durante una entrevista para SinEmbargo.mx, el periodista Luis Chaparro afirmó que los cuatro estadounidenses involucrados —dos de ellos fallecidos— serían agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que participaban en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la entidad.

“Hoy sabemos que eran cuatro agentes estadounidenses… dos fallecidos”, señaló el periodista, al referirse a la información recabada tras el accidente.

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De acuerdo con esa versión, los agentes habrían formado parte de un convoy que regresaba de un operativo en la sierra, donde se localizó uno de los laboratorios de drogas sintéticas más grandes detectados en el país, equipado con infraestructura industrial para la producción de metanfetaminas.

El señalamiento más delicado es que, según las fuentes citadas por el comunicador, los agentes no contaban con autorización del Gobierno mexicano para participar en dichas acciones, lo que abriría un posible conflicto en materia de soberanía y cooperación bilateral.

“Estos cuatro agentes… no tenían la autorización de operar en territorio”, sostuvo Chaparro al detallar la presunta irregularidad en su presencia en el operativo.

En contraste, la versión oficial difundida por autoridades estatales indica que los estadounidenses se encontraban en la zona como instructores en un curso sobre drones y que se habrían integrado de manera circunstancial a un convoy de la Agencia Estatal de Investigación, con el cual sufrieron el accidente.

El caso ha cobrado relevancia nacional debido a que expondría posibles acciones encubiertas de agencias extranjeras en operativos contra el narcotráfico, un tema que históricamente ha generado tensiones entre México y Estados Unidos.

Hasta el momento, ni el Gobierno federal ni autoridades estadounidenses han confirmado la versión sobre la participación de agentes de la CIA, por lo que el hecho permanece bajo análisis en el ámbito político y de seguridad.

El incidente ocurre en un contexto donde la cooperación en materia de seguridad entre ambos países se mantiene bajo escrutinio, especialmente tras reformas legales que limitan la actuación de agentes extranjeros en México y obligan a que cualquier intervención sea autorizada por instancias federales.