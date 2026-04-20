Descarta Fiscalía participación de agentes extranjeros en operativo en la sierra de Chihuahua

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El fiscal César Jáuregui aclaró que el aseguramiento de un narcolaboratorio fue realizado solo por fuerzas mexicanas.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, afirmó que no hubo participación de agentes extranjeros en el operativo que derivó en el hallazgo de un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, en la sierra de Chihuahua, en medio de versiones que generaron confusión sobre la intervención de personal de otros países.

El funcionario explicó que en el despliegue únicamente participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y del Ejército Mexicano, en un operativo que se extendió durante dos días debido a las condiciones geográficas y la complejidad del traslado en la zona serrana.

“Nunca hubo participación de ningún agente extranjero en El Pinal”.

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Jáuregui Moreno detalló que fueron alrededor de 80 elementos los que intervinieron, distribuidos entre personal estatal y militar, quienes lograron ubicar y asegurar el sitio, el cual posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.

El fiscal precisó que la confusión surgió a partir de un hecho distinto ocurrido posteriormente, cuando el director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, regresaba hacia la ciudad de Chihuahua acompañado por un convoy oficial.

En ese trayecto, en la comunidad de Polanco, el funcionario coincidió con instructores de la Embajada de Estados Unidos, quienes se encontraban en la zona impartiendo capacitación sobre manejo de drones y solicitaron apoyo para trasladarse junto con el convoy.

“Conviene explicar lo que ocurrió, para precisar los hechos que están generando algo de confusión”.

Durante ese desplazamiento, se registró un accidente vehicular en una zona de cañadas, en el que murieron varias personas, hecho que es investigado por las autoridades correspondientes, mientras continúa el proceso de identificación de las víctimas con apoyo del consulado estadounidense.

El fiscal subrayó que se trata de dos घटनas distintas, reiterando que la operación en el narcolaboratorio se llevó a cabo bajo principios de soberanía nacional y sin intervención extranjera directa, aunque reconoció que existen esquemas de colaboración internacional en otras áreas, particularmente en una entidad fronteriza como Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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