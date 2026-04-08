Afirma Maru Campos que NutriChihuahua nació a partir de la pobreza en Ciudad Juárez

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La gobernadora señaló que el programa surgió tras observar organización comunitaria ante carencias alimentarias.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora Maru Campos afirmó que el programa NutriChihuahua tuvo su origen en Ciudad Juárez, a partir de las condiciones de pobreza alimentaria que enfrentaba una parte significativa de la población.

La mandataria estatal explicó que la idea surgió antes de asumir el cargo, al conocer que cerca del 30 por ciento de los habitantes en la frontera vivían en situación de carencia alimentaria, lo que motivó el diseño de una estrategia integral.

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Durante su participación en un foro en la capital del estado, destacó que en Juárez identificó un modelo comunitario donde los propios vecinos se organizaban para enfrentar esta problemática.

“Crearon en Ciudad Juárez un modelo muy interesante en el cual los mismos vecinos de las colonias más marginadas se organizan”

Detalló que estas dinámicas incluían la colaboración en bancos de alimentos y la distribución de despensas entre habitantes de las mismas colonias, lo que sirvió como base para estructurar el programa estatal.

Campos Galván indicó que, al iniciar su administración, una de sus primeras acciones fue instruir el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a atender la pobreza alimentaria en la entidad.

Asimismo, subrayó que garantizar una alimentación adecuada es un factor clave para el desarrollo social, junto con otros elementos como la educación y el bienestar integral de la población.

El posicionamiento se dio en el marco de un evento donde la gobernadora recibió un reconocimiento por la implementación de NutriChihuahua, programa que ha sido impulsado como eje de atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

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