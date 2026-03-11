Advierte diputado de MC posible “Plan B” electoral tras rechazo de reforma

Publicidad - LB2 -

Francisco Sánchez llamó a mantenerse atentos ante posibles cambios a leyes secundarias en materia electoral.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El diputado local y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Chihuahua, Francisco Sánchez Villegas, advirtió que tras el rechazo de la reforma electoral en el Congreso de la Unión podría impulsarse un “Plan B” mediante modificaciones a leyes secundarias.

El legislador señaló que, aunque la iniciativa constitucional no avanzó en la Cámara de Diputados, la discusión sobre cambios al sistema electoral podría continuar a través de ajustes legislativos que no requieren mayoría calificada.

“Lejos de echar campanas al vuelo, debemos de mantenernos alertas. Apenas comienza esta batalla; vendrá la presentación de leyes secundarias, el Plan B donde todavía se puede modificar sustancialmente el orden electoral”.

- Publicidad - HP1

Sánchez Villegas afirmó que el rechazo de la reforma representa un revés para el oficialismo, pero sostuvo que el debate en torno a las reglas electorales continuará en el ámbito legislativo.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso estatal indicó que los ciudadanos y actores políticos deben mantenerse atentos a las iniciativas que se presenten en materia electoral, especialmente en lo referente a cambios dentro de la legislación secundaria.

“Los patriotas estemos atentos a lo que se presentará en la legislación secundaria porque ahí en el detalle está el demonio”.

El legislador reiteró que el análisis de las reformas que se propongan en el Congreso deberá realizarse con atención, al considerar que cualquier modificación en el marco legal electoral puede tener impacto en la dinámica democrática del país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.