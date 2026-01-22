Advierte crisis humanitaria por desempleo en Juárez y exige plan económico emergente

Publicidad - LB2 -

El diputado Francisco Sánchez alertó por la pérdida acelerada de empleos y el cierre de empresas, y pidió incentivos fiscales y apoyo a pymes para reactivar la economía local.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, advirtió que miles de familias juarenses enfrentan una situación límite ante la pérdida acelerada de empleos, el cierre de empresas y el encarecimiento del costo de vida, escenario que, dijo, coloca a la ciudad al borde de una crisis humanitaria.

El legislador señaló que Ciudad Juárez atraviesa una “tormenta perfecta”, marcada por la caída de la actividad industrial, la contracción del empleo formal, el abandono a las pequeñas y medianas empresas y una presión fiscal que desalienta la inversión y frena el crecimiento económico.

“Mientras el régimen presume falsas cifras desde el centro del país, en Juárez la realidad es brutal: hogares sin ingresos, padres y madres desesperados y jóvenes sin oportunidades”.

Sánchez Villegas sostuvo que las regiones productivas del norte han sido castigadas con mayores cargas fiscales, incertidumbre regulatoria y ausencia de incentivos, lo que ha profundizado el deterioro económico local y reducido la capacidad de las empresas para sostener y generar empleo.

En ese contexto, exigió la implementación inmediata de un plan económico emergente para rescatar a Ciudad Juárez, que contemple incentivos fiscales, apoyo directo a las empresas generadoras de empleo, reducción de cargas impositivas, estímulos a la inversión fronteriza y acciones urgentes para reactivar la economía.

El diputado subrayó que la recuperación de Juárez es estratégica para el país, al tratarse de una ciudad que históricamente ha sido motor industrial y de exportación, por lo que consideró indispensable una respuesta integral del Estado mexicano.

“Rescatar a Ciudad Juárez es una obligación del Estado mexicano con una ciudad que ha sido motor económico del país durante décadas”.

