Acusa Rosana Díaz a coordinador de Morena de operar en su contra en el Congreso

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Señala presuntas acciones para desacreditarla y limitar su participación legislativa.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Rosana Díaz Reyes acusó al coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, de haber encabezado acciones en su contra dentro del Poder Legislativo, las cuales calificó como una operación política para desacreditarla.

La legisladora afirmó que lo ocurrido en el Pleno no fue parte del debate parlamentario, sino un acto deliberado para afectar su imagen y desempeño, al señalar que existió una estrategia interna para responsabilizarla de manera indebida.

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Díaz Reyes también vinculó en estos señalamientos a Óscar Castrejón, a quien identificó como colaborador cercano del coordinador parlamentario, al asegurar que participó en la promoción de medidas que, según su dicho, buscaban limitar su derecho a expresarse.

“Mintieron, operaron y traicionaron, no me voy a callar”

En su posicionamiento, la diputada sostuvo que existe un intento de construir una narrativa en su contra mediante documentos y procedimientos internos, lo que, afirmó, refleja un uso indebido de mecanismos partidistas.

Asimismo, señaló que estas acciones representan una vulneración a principios legales y al ejercicio legislativo, al considerar que se intentó restringir su participación como representante popular.

La legisladora anunció que hará públicas estas denuncias y que mantendrá su postura frente a lo que considera prácticas autoritarias dentro de su grupo político, en medio de tensiones internas en la bancada de Morena en el Congreso local.

Este posicionamiento se da en un contexto de diferencias al interior del grupo parlamentario, que han derivado en señalamientos públicos entre sus integrantes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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