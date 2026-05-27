Acusa Jorge Soto uso político de la FGR contra Maru Campos

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El diputado panista señaló un trato desigual en investigaciones relacionadas con gobernadores

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local y vocero del PAN Municipal, Jorge Soto, aseguró que la comparecencia de la gobernadora María Eugenia Campos Galván ante la Fiscalía General de la República (FGR) forma parte de una ofensiva política impulsada desde el Gobierno federal contra Chihuahua.

El legislador afirmó que la mandataria estatal acudió de manera voluntaria ante la autoridad federal y sostuvo que ello demuestra disposición para enfrentar las investigaciones relacionadas con el caso de la presencia de agentes de la CIA en territorio chihuahuense.

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“Maru Campos está dando la cara. Aquí no hay evasión ni protección política; hay una gobernadora que se presenta ante la autoridad”, expresó.

Soto acusó que la FGR opera con criterios políticos y cuestionó el trato que, desde su perspectiva, reciben distintos actores públicos involucrados en investigaciones federales.

En ese contexto, mencionó el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sobre quien señaló que, aunque se ha informado públicamente sobre una comparecencia, no existe evidencia visible ni el mismo nivel de presión mediática o institucional.

“¿Cómo es que a unos se les exhibe y a otros se les cubre? Esa diferencia confirma que no estamos ante un criterio de justicia, sino ante una operación política selectiva”, sostuvo el legislador.

El diputado panista afirmó que resulta contradictorio ejercer presión sobre un gobierno estatal que, dijo, ha enfrentado al crimen organizado, mientras que otras administraciones señaladas por hechos de violencia o presuntas omisiones no reciben el mismo tratamiento por parte de las autoridades federales.

Asimismo, reiteró que desde Chihuahua se mantendrá una postura de respaldo institucional hacia la gobernadora y aseguró que cualquier investigación debe realizarse conforme a derecho y sin fines políticos.

“En Chihuahua se combate al crimen, no se le administra”, concluyó Soto.

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