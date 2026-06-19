Acusa Jael Argüelles exclusión de derechos en dictamen de Reforma Electoral

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La diputada de Morena señaló que el proyecto incumple obligaciones legales y deja fuera propuestas sobre representación ciudadana e inclusión.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, Jael Argüelles Díaz, advirtió que el dictamen de Reforma Electoral analizado en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales incumple obligaciones legales y limita derechos político-electorales de diversos sectores de la población.

Durante la discusión del proyecto, la legisladora señaló que el Congreso del Estado dejó fuera planteamientos relacionados con la elección directa de regidores por demarcación territorial, pese a la existencia de la iniciativa ciudadana “Yo Elijo Regidor” y de una resolución del Tribunal Estatal Electoral.

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“Ya no se trata de si existe o no voluntad política. Es una obligación que estamos incumpliendo”.

Argüelles sostuvo que el Instituto Estatal Electoral ya elaboró un estudio técnico sobre la viabilidad de establecer demarcaciones territoriales en los 67 municipios de Chihuahua, por lo que consideró superados los argumentos utilizados para rechazar ese modelo.

La diputada también cuestionó que el dictamen contemple acciones afirmativas para pueblos indígenas y afromexicanos, pero excluya a otros grupos históricamente discriminados, entre ellos personas con discapacidad, jóvenes y personas de la diversidad sexual.

Además, criticó que la reforma haya dejado fuera la propuesta de Morena para reducir el financiamiento público a los partidos políticos, al considerar que esos recursos podrían destinarse a necesidades sociales como salud y educación.

Otro punto señalado por la legisladora fue la intención de limitar la interpretación de las normas electorales a su sentido literal, medida que calificó como regresiva por sus posibles efectos en la protección de derechos humanos.

“Pretender que la ley no pueda interpretarse es desconocer la función de los tribunales y limitar la protección de los derechos humanos”.

Argüelles lamentó que tampoco se hayan incorporado propuestas para fortalecer la protección contra la discriminación por identidad de género, expresión de género y orientación sexual, ni mecanismos para combatir discursos de odio contra mujeres y personas de la diversidad sexual.

Finalmente, aseguró que Morena mantendrá su postura a favor de una reforma electoral que amplíe derechos, fortalezca la participación ciudadana y garantice una representación incluyente para todas y todos los chihuahuenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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