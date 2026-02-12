Movil - LB1A -
febrero 12, 2026 | 11:02
Acusa Francisco Sánchez que falta de vacunas provoca muertes por sarampión

Estado

POR Redacción ADN / Agencias
El legislador de Movimiento Ciudadano responsabiliza al Gobierno federal por crisis en vacunación infantil.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, afirmó que la falta de vacunación infantil ha derivado en fallecimientos de menores por sarampión, enfermedad que anteriormente se encontraba controlada en el país.

El legislador chihuahuense sostuvo que desde hace años ha advertido sobre la disminución en la cobertura de vacunación y responsabilizó al Gobierno federal por el debilitamiento del sistema de salud pública.

“Hoy los niños que lamentablemente están falleciendo por el sarampión son menores a seis años, es decir, que tuvieron la desgracia de nacer cuando la secta de Morena ya gobernaba y desgraciadamente no se les vacunó”.

Sánchez Villegas señaló que los recursos públicos deben priorizar la adquisición y aplicación inmediata de vacunas, en lugar de destinarse a otros rubros que —afirmó— no atienden las necesidades urgentes del país.

El diputado indicó que la actual situación sanitaria es consecuencia del desmantelamiento de programas de vacunación que durante décadas permitieron erradicar enfermedades consideradas de bajo riesgo epidemiológico en México.

“Los niños deben ser primero, nuestros hijos deben ser primero. Nada más urgente que cuidar la vida de nuestros hijos”.

El posicionamiento ocurre en un contexto de alertas sanitarias por casos de sarampión en distintas regiones, lo que ha reavivado el debate sobre la cobertura nacional de vacunación y la suficiencia del abasto de biológicos para la población infantil.

