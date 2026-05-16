Acusa Francisco Sánchez intento de Morena por “invadir” Chihuahua con acarreados

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Legislador de Movimiento Ciudadano rechaza movilización política y defiende soberanía del estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, acusó a Morena de intentar “invadir” Chihuahua mediante movilizaciones políticas y traslado de simpatizantes para participar en actos partidistas realizados en la entidad.

El legislador sostuvo que estas acciones representan un intento del partido en el poder por imponer presencia política en el estado y vulnerar la soberanía de Chihuahua.

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“Lo que estamos viendo es una invasión política orquestada. Nos quieren tratar como colonia, vienen a imponer, a simular respaldo, a inflar con acarreo lo que en las urnas y en las calles no tienen”, expresó.

Francisco Sánchez afirmó que las movilizaciones masivas forman parte de una estrategia política para aparentar respaldo ciudadano mediante estructuras de movilización ajenas al estado.

Asimismo, señaló que Chihuahua no debe permitir prácticas que, a su juicio, buscan colonizar políticamente a la entidad.

“Chihuahua no es tierra de conquista. Aquí no se toleran invasiones disfrazadas de eventos políticos”, declaró.

El diputado de Movimiento Ciudadano aseguró que la ciudadanía chihuahuense ha demostrado históricamente una postura de defensa de la autonomía estatal y de rechazo a imposiciones externas.

Francisco Sánchez advirtió que su bancada mantendrá una postura crítica frente a cualquier acción que considere un intento de vulnerar la soberanía política y social de Chihuahua.

El legislador reiteró que Chihuahua debe conservar independencia en sus decisiones políticas y llamó a la ciudadanía a defender lo que calificó como la identidad y libertad del estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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