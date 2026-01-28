Acusa diputado de MC opacidad del Gobierno Federal por envío de petróleo a Cuba

Publicidad - LB2 -

Francisco Sánchez señala contradicciones presidenciales y exige transparentar presunto contrato.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de Chihuahua, Francisco Sánchez Villegas, acusó al Gobierno Federal de incurrir en contradicciones y falta de transparencia respecto al envío de petróleo mexicano a Cuba, al que calificó como un acto que vulnera el interés nacional.

El legislador sostuvo que la presidenta de la República incurrió en declaraciones contradictorias al referirse a este tema, al asegurar primero que se suspendería el envío de petróleo y posteriormente negar que dicha afirmación se hubiera realizado, lo que, a su juicio, refleja un manejo ambiguo de la información.

“Se le sigue haciendo bolas el engrudo a la presidenta Claudia Sheinbaum, el día de ayer dijo que ya no regalaría nuestro petróleo a la dictadura cubana y hoy recula, dice que nunca lo dijo, con un lenguaje ambiguo, tramposo”, afirmó.

- Publicidad - HP1

Sánchez Villegas señaló que el Gobierno Federal ha argumentado la existencia de un presunto contrato con el gobierno cubano, aunque hasta el momento no ha sido presentado públicamente, lo que —dijo— mantiene la operación en un esquema de opacidad total.

En ese sentido, sostuvo que la negativa a transparentar dicho acuerdo abre cuestionamientos sobre la legalidad y motivaciones del envío de hidrocarburos, al tratarse de un recurso estratégico del país.

“Este contrato del que ha estado hablando pero nunca lo ha hecho público nos deja entrever la trampa, la perversidad, porque saben que están haciendo las cosas mal al extraer nuestro petróleo y regalarlo a una dictadura”.

Finalmente, el legislador chihuahuense afirmó que el debate ya no debe centrarse únicamente en la suspensión del envío de petróleo, sino en la responsabilidad política y legal de quienes autorizaron estas acciones, al considerar que se trata de una traición a la patria que debe ser sancionada conforme a la ley.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.