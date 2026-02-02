Acusa Daniela Álvarez a Cruz Pérez Cuéllar de intentar intimidarla tras señalamientos de nepotismo

Publicidad - LB2 -

La dirigente del PAN en Chihuahua anunció denuncias por violencia política de género y acompañamiento legal a mujeres afectadas en el gobierno municipal de Juárez.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La presidenta del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez, afirmó que las recientes declaraciones del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, en su contra carecen de sustento y pruebas, y responden, dijo, a un intento de intimidación y distracción pública tras la exposición de casos documentados de nepotismo dentro de la administración municipal.

Álvarez sostuvo que los señalamientos del edil juarense se dan luego de que se hicieran públicos presuntos vínculos familiares dentro del gobierno municipal, lo que —según su postura— habría generado una reacción de enojo por parte del alcalde. En ese contexto, advirtió sobre el uso del poder institucional para desacreditar y presionar a quienes denuncian irregularidades.

“Si esto me sucede a mí, siendo presidenta de un partido político en el Estado, no quiero imaginar la manera en que el alcalde trata a las mujeres que laboran en su administración cuando intentan denunciar alguna injusticia o irregularidad”, expresó.

La dirigente panista informó que en los próximos días acompañará jurídicamente a mujeres que han denunciado acoso sexual por parte de funcionarios municipales de Ciudad Juárez, quienes —de acuerdo con lo expuesto— no habían presentado denuncias formales anteriormente por temor a represalias.

Asimismo, anunció que interpondrá denuncias ante la Fiscalía General del Estado y ante el Instituto Estatal Electoral, al considerar que los señalamientos hechos en su contra constituyen violencia política en razón de género, al realizarse únicamente en el ámbito mediático y no ante instancias competentes.

Álvarez señaló que este tipo de acusaciones públicas, sin respaldo legal, buscan desviar la atención de presuntas irregularidades administrativas y generar un entorno de presión e intimidación desde el poder municipal.

“Lo que el alcalde busca es intimidarme, censurarme y amedrentarme utilizando todo el aparato de la administración municipal de Ciudad Juárez”, afirmó al referirse a la actuación del edil.

Finalmente, retó al alcalde Cruz Pérez Cuéllar a presentar pruebas ante las autoridades correspondientes, en caso de contar con ellas, y no limitarse a declaraciones públicas. Reiteró que continuará señalando presuntos actos de corrupción y nepotismo, al asegurar que su compromiso político está enfocado en la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, aun cuando ello genere confrontación política.

