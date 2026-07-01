Acusa Andrea Chávez a Maru Campos de corrupción inmobiliaria tras señalamientos en su contra

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La senadora con licencia respondió a las acusaciones de la gobernadora y citó una publicación periodística sobre presuntos contratos y propiedades vinculadas a una empresa inmobiliaria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La senadora con licencia Andrea Chávez respondió a las recientes acusaciones de la gobernadora Maru Campos sobre una presunta venta ilegal de terrenos en la Sierra Tarahumara y la acusó de enfrentar un nuevo señalamiento relacionado con supuesta corrupción inmobiliaria.

En un mensaje difundido en redes sociales, Chávez sostuvo que un día después de que la mandataria estatal la señalara a ella y a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, surgió una publicación periodística que involucra a una empresa inmobiliaria de la gobernadora.

“Se lo dije, gobernadora, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta.”

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La legisladora afirmó que, de acuerdo con la información publicada por Sin Embargo, una empresa inmobiliaria propiedad de Maru Campos habría obtenido contratos con el Gobierno del Estado por varios millones de pesos y adquirido inmuebles con un valor superior a los 37 millones de pesos, bienes que —aseguró— no habrían sido reportados en sus declaraciones patrimoniales.

Chávez también sostuvo que dicha empresa sería propietaria de la denominada “mansión dorada” y reiteró acusaciones previas sobre la presunta entrega de contratos públicos a familiares de la gobernadora, además de hacer referencia al caso conocido como la “nómina secreta”.

“Le aviso, gobernadora, quiera usted o no quiera, en Chihuahua se va a terminar esa mala costumbre de robar desde el poder.”

Las declaraciones de la senadora con licencia se producen en el contexto del intercambio de señalamientos entre Morena y el Gobierno de Chihuahua, luego de que Maru Campos informara sobre denuncias relacionadas con una presunta comercialización ilegal de terrenos en la Sierra Tarahumara, acusaciones que Andrea Chávez ha rechazado públicamente.