Abre SDR convocatoria para financiar estudios y proyectos estratégicos del sector agropecuario

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Los apoyos podrán cubrir hasta un millón de pesos por proyecto para fortalecer la planeación y competitividad del campo chihuahuense.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) lanzó la convocatoria del programa “Apoyos Económicos para el Desarrollo de Estudios y/o Diagnósticos de Interés Institucional”, mediante el cual busca impulsar proyectos de análisis, planeación y desarrollo para los sectores primario y agroindustrial de Chihuahua.

El programa está orientado a respaldar la elaboración de estudios, diagnósticos y proyectos ejecutivos que permitan identificar áreas de oportunidad, mejorar la productividad y generar estrategias con impacto regional, estatal, nacional e incluso internacional.

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La convocatoria está dirigida a colectividades, sectores y organizaciones de productores de la entidad, quienes podrán acceder a apoyos de hasta un millón de pesos por proyecto, monto que podrá cubrir la totalidad de los costos conforme a las reglas de operación vigentes.

La SDR informó que los recursos buscan fortalecer la toma de decisiones y la generación de iniciativas que contribuyan al desarrollo económico del sector agropecuario, mediante herramientas técnicas y diagnósticos especializados.

Las solicitudes deberán presentarse en la Dirección de Agronegocios de la dependencia estatal, ubicada en la avenida División del Norte número 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua, en horario de 9:00 a 15:00 horas durante días hábiles.

La recepción de proyectos permanecerá abierta hasta el 30 de junio de 2026 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal, por lo que las autoridades exhortaron a los interesados a realizar sus trámites con anticipación.

Los formatos de solicitud, requisitos y lineamientos de participación se encuentran disponibles en el portal oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural.

La dependencia estatal señaló que este esquema forma parte de las acciones para fortalecer la competitividad, innovación y sustentabilidad del sector productivo rural mediante el desarrollo de proyectos estratégicos respaldados por estudios especializados.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden acudir directamente a las oficinas de la SDR o comunicarse al teléfono (614) 429-33-00, extensiones 12591, 12561 y 17739.

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