Abre SDR convocatoria para apoyo en fertilizantes a productores de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Programa ofrece hasta 8 mil pesos por beneficiario para insumos agrícolas.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) anunció la apertura de la convocatoria para acceder a apoyos destinados a la adquisición de fertilizantes solubles y foliares, como parte del programa “Cuenta Conmigo en el Campo”.

El esquema está dirigido a productores agrícolas de la entidad, con el objetivo de fortalecer la productividad mediante el acceso a insumos que mejoren el rendimiento de los cultivos.

- Publicidad - HP1

El apoyo contempla una dosis por hectárea y hasta un máximo de 10 dosis por persona, cubriendo una superficie de hasta 10 hectáreas, con un monto máximo de 8 mil pesos por beneficiario.

Las personas interesadas deberán presentar su solicitud en las ventanillas habilitadas en las oficinas de la SDR, ubicadas en la ciudad de Chihuahua, así como en presidencias municipales a través del personal del Departamento de Residentes.

La dependencia informó que el periodo de recepción de solicitudes estará abierto hasta el 31 de julio de 2026, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Asimismo, se indicó que la convocatoria completa, junto con los requisitos y anexos correspondientes, se encuentra disponible en el portal oficial del Gobierno del Estado.

Con este programa, la SDR busca impulsar la actividad agrícola y apoyar a productores ante las condiciones adversas que enfrenta el campo, particularmente en un contexto marcado por la sequía y el incremento en los costos de producción.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.