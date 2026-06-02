Abre Estado convocatorias del FECTI 2026 con bolsa de 58 millones para ciencia e innovación

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El fondo apoyará proyectos de investigación, infraestructura tecnológica, formación de talento y emprendimiento en sectores estratégicos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado anunció la apertura de las convocatorias del Fondo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (FECTI) 2026, mediante una inversión de 58 millones de pesos destinada a fortalecer proyectos de investigación, infraestructura científica, desarrollo tecnológico y formación de talento especializado en Chihuahua.

La estrategia es impulsada por las secretarías de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) y de Desarrollo Rural, en coordinación con el Instituto de Innovación y Competitividad, con el objetivo de ampliar las capacidades científicas y tecnológicas de la entidad en áreas consideradas prioritarias para el desarrollo económico y social.

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El titular de la SIDE, Ulises Fernández Gamboa, destacó que el programa busca consolidar a Chihuahua como un referente nacional en innovación y desarrollo tecnológico, además de fortalecer la competitividad del estado mediante el aprovechamiento del talento local.

“Somos un estado que las empresas reconocen por el talento y excelencia en manufactura, pero queremos ir por más”.

El director del Instituto de Innovación y Competitividad, Francisco Turati, explicó que el FECTI opera bajo un esquema de coinversión para impulsar proyectos de generación de conocimiento, formación de especialistas, fortalecimiento de infraestructura científica y desarrollo de soluciones basadas en tecnologías emergentes.

La convocatoria contempla cuatro categorías. La primera corresponde a Infraestructura Científico-Tecnológica, dirigida a personas físicas, empresas, universidades y centros de investigación, con apoyos de hasta 2.5 millones de pesos para la creación o fortalecimiento de instalaciones y equipamiento especializado.

La segunda modalidad está enfocada en Proyectos de Investigación Básica y Aplicada, que podrán recibir hasta 500 mil pesos para el desarrollo de soluciones sustentadas en conocimiento científico y tecnológico.

Asimismo, se incluye una categoría para la Formación de Talento en Carreras Científico-Tecnológicas, orientada a instituciones educativas, museos, centros de investigación y empresas que promuevan vocaciones científicas entre niñas, niños y jóvenes, con apoyos de hasta 500 mil pesos por iniciativa.

La cuarta categoría corresponde a Proyectos de Innovación y Emprendimiento, dirigida a empresas, emprendedores, universidades y centros de investigación que desarrollen nuevos productos, procesos o modelos de negocio, con financiamientos de hasta 1.5 millones de pesos.

Durante la presentación se destacó el impacto de proyectos respaldados en años anteriores. Entre ellos se encuentra el fortalecimiento del Centro de Innovación Agrícola y Análisis de Suelos de la Universidad Tecnológica de Paquimé, iniciativa que beneficiará a productores de la región noroeste del estado.

“Gracias al Fondo se fortalecerá el Centro de Innovación Agrícola y Análisis de Suelos”.

Las convocatorias permanecerán abiertas hasta el 17 de julio de 2026. Las personas interesadas podrán consultar requisitos, bases y procedimientos de participación a través de los canales oficiales del Instituto de Innovación y Competitividad, además de acceder a capacitaciones que se desarrollarán del 3 de junio al 13 de julio para orientar a los aspirantes en la integración de sus proyectos.

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