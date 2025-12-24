Recomienda Salud estatal adoptar hábitos saludables ante riesgo de depresión en temporada decembrina

Publicidad - LB2 -

Autoridades alertan sobre el incremento de sentimientos de tristeza y nostalgia y llaman a priorizar el autocuidado y la atención psicológica.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado recomendó a la población adoptar hábitos saludables y prestar atención a su salud mental durante la temporada decembrina, ante el aumento del riesgo de sentimientos depresivos, nostalgia y tristeza asociados a estas fechas.

Especialistas del Hospital de Salud Mental de Chihuahua advirtieron que en este periodo es común que las personas experimenten una intensificación emocional, derivada de expectativas no cumplidas, duelos recientes o situaciones personales no resueltas a lo largo del año.

“Es normal que en estas fechas se intensifiquen las sensaciones de nostalgia y tristeza, especialmente cuando existen pérdidas recientes o metas que no se lograron cumplir”, señaló Kathia Maguregui Lechuga, psicóloga del Hospital de Salud Mental de Chihuahua.

La especialista explicó que algunas personas asumen una actitud de derrota o auto reproche, mientras que otras reviven eventos significativos o traumáticos que no han sido atendidos mediante un proceso terapéutico, lo que puede detonar conflictos emocionales más profundos.

Ante este escenario, subrayó la importancia de buscar apoyo psicológico oportuno, ya que la psicoterapia permite externar emociones, identificar pensamientos negativos y establecer estrategias para sanar experiencias no resueltas, así como para atender cuadros de depresión estacional o malestar emocional persistente.

Maguregui Lechuga destacó la necesidad de mantener expectativas realistas, reconociendo lo que es posible y lo que no durante esta época, como viajes, reuniones familiares o gastos elevados, con el fin de reducir la frustración y el impacto emocional negativo.

Asimismo, recomendó fortalecer los vínculos afectivos a través de acciones sencillas, como realizar llamadas telefónicas, enviar mensajes a seres queridos o participar en actividades solidarias y de apoyo comunitario.

La funcionaria enfatizó que el autocuidado físico y emocional resulta fundamental en estas fechas, en las que suele incrementarse el consumo de alimentos, bebidas alcohólicas y las desveladas, factores que influyen directamente en el estado de ánimo.

Finalmente, aconsejó dormir lo suficiente, mantener una alimentación equilibrada y realizar actividad física, hábitos que favorecen pensamientos positivos y contribuyen a replantear metas para el próximo año, así como a fortalecer la paciencia, la empatía y el amor propio como medidas preventivas ante el desarrollo de emociones negativas.

