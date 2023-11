Realizó COESPRIS Congreso Estatal de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia 2023

Publicidad - LB2 -

El objetivo es evitar fraudes con el personal que atiende en establecimientos dedicados a la belleza.

Chihuahua, Chih .- Para capacitar a profesionales de la salud y prevenir fraudes con personal que labora en instituciones médicas de belleza privadas se realizó el Congreso Estatal de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia 2023,

En rueda de prensa efectuada este jueves, el titular de la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS) Luis Carlos Tarín Villamar informó sobre dicho congreso y destacó el convenio de colaboración con Fiscalía y el Colegio de Cirujanos Plásticos.

“Es un congreso que va dirigido específicamente al área médica en la cual no solamente son médicos, también hay enfermeras, químicos, hay licenciados en salud pública, encaminado a la vigilancia farmacológica”, agregó Tarín Villamar.

El Comisionado informó que, hasta el pasado mes de octubre, en el estado de Chihuahua se han realizado un total de mil 692 notificaciones de reacciones adversas a medicamentos.

De éstas 133 corresponden a Ciudad Juárez, una a Jiménez y mil 558 a la ciudad de Chihuahua, de las cuales mil 513 fueron reportadas por el sector privado y 179 por instituciones del sector público.

Luis Carlos Tarín agregó que en lo que va de este año se han capacitado un total de 833 personas de los diferentes Hospitales del Estado de Chihuahua tanto del sector privado como público.

Por su parte el Presidente del Colegio de Médicos Cirujanos Plásticos del Estado de Chihuahua, Fernando Gamboa, enfatizó que su gremio enfrenta actualmente un problema de usurpación de profesiones.

“Tiene alrededor de 10 años que está apareciendo gente que no es cirujano o que no es médico, tratando de hacer cirugías plásticas y tratando de hacerlos no en un hospital o en una clínica, sino en consultorios, estéticas o simplemente locales comerciales”, alertó.

