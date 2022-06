Ciudad Juárez, Chih .- De manera conjunta, ofrecen actividades de autocuidado a través de terapia psicológica, taller de defensa personal, yoga, terapia floral, auriculoterapia y conferencias.

Susana Cano Fong, psicóloga del IMM, comentó que la salud mental es parte fundamental del autocuidado, sin embargo pocas veces se le brinda la atención que merece.

Vivimos en una sociedad en la que estamos en constante preocupación y estrés por la escuela, el trabajo, la casa, la familia; incluso, la cultura nos enseña que como mujeres debemos cuidar de otras personas antes que de nosotras mismas y eso hace que dejemos el autocuidado a un lado, explicó.

Evangelina Cruz, terapeuta de Salud y Bienestar Comunitario A.C. (Sabic), explicó que una terapia alternativa o integrativa, es un complemento a la medicina alópata que ayuda a equilibrar y fortalecer las emociones, combatir el estrés, fortalecer el sistema inmunológico, motivar el autoconocimiento y complementar la terapia psicológica.

No solo se trata de cuidar nuestro cuerpo a nivel físico, también nuestra mente requiere de atenciones para sanar; si nosotros guardamos emociones, a largo plazo podrían verse reflejadas en alguna enfermedad física, agregó.

Para Laura Cano y Rea, instructora de yoga, los espacios de contención contribuyen a crear entornos saludables que permiten a la gente a estar relajada y descargar sus emociones. En este sentido, es importante promover el autocuidado a través de espacios de sana convivencia y sensibilización.

Al respecto, la directora general del Instituto Municipal de las Mujeres, Elvira Urrutia Castro, resaltó la necesidad de reconocer que el autocuidado es una manera de fortalecimiento individual y colectivo.

Debemos priorizar la garantía de generar espacios con una perspectiva integral entre mujeres donde fluya la “amorosidad”, que nos permita generar redes, construir una relación con nosotras mismas y con otras mujeres, expresó.

Ante este panorama, el IMM invita a las mujeres a participar en los talleres de autocuidado y los espacios de convivencia que se ofrecen en coordinación con SABIC.

Cuando una mujer se cuida impacta no solo en su vida sino en la de otras mujeres, por eso tenemos aquí un espacio donde puedan sentirse cómodas, dijo.

Las terapias alternativas son accesibles para todas las personas, ya que hay organizaciones como Salud y Bienestar Comunitario que llevan a cabo campañas gratuitas en diferentes puntos de la ciudad; a su vez, el Instituto Municipal de las Mujeres y Sabic organizan de manera periódica ferias de la salud, donde ofrecen terapias alternativas y promocionan los servicios del IMM con el objetivo de brindar atención integral a las usuarias.

Actualmente se ofrecen talleres de defensa personal y de yoga todos los sábados de 10:00 a 12:00 horas en las instalaciones del IMM, situadas en la avenida Francisco Villa 135 de la Zona Centro.

Además se ofrece auriculoterapia los días miércoles, jueves y sábado.

Lucía, quien es una de las personas que se benefician con los servicios que ofrecen IMM y Sabic, platicó que practicar actividades que promuevan el autocuidado es toda una función integral que ayuda a nivel físico y mental.

Mencionó que para ella es muy importante la creación de estos espacios libres de prejuicios y exentos de críticas, donde pueden surgir redes de apoyo entre mujeres y contribuir al autocuidado.

“Yo me animé a venir la clase de autodefensa pensando también en el cuidado de mi salud mental, porque hay veces que estoy muy estresada por las actividades diarias y porque en mi trabajo veo muchas situaciones pesadas y con una carga emocional fuerte, entonces, este es un espacio libre para mí en el que me libero y me relajo, un espacio en el que me conecto con mi cuerpo”, compartió.

Cano Fong explicó que el autocuidado es un compromiso que debe tener cada persona con su cuerpo porque fortalece la salud mental y, al cuidar de ella, mejoran las relaciones sociales, se desarrolla la autocompasión y autoconocimiento, el autoestima mejora y se aprende a gestionar las emociones, entre muchos otros beneficios.

Aunque las terapias alternativas no sustituyen la terapia psicológica ni la revisión médica, ya que cada una se especializa en un área diferente y no deben descuidarse, las personas deberían recurrir a terapias alternativas que les ayuden a mantener el balance en sus emociones, sacar el estrés y procurar el autocuidado.