Participa Salud Municipal en foro universitario sobre prevención y acompañamiento contra el cáncer

Especialistas abordan detección temprana, estilo de vida y apoyo integral a pacientes oncológicos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal participó en el foro “Contra Cáncer, Aprender para Prevenir y Acompañar”, realizado en el Centro Cultural Universitario, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Prevención contra el Cáncer, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y el acompañamiento integral.

La titular de la dependencia, Daphne Santana Fernández, destacó la necesidad de sumar esfuerzos entre instituciones educativas, sector salud y sociedad civil para impulsar la detección temprana y el apoyo a pacientes y familias que enfrentan esta enfermedad.

“La prevención, la detección oportuna y el acompañamiento integral solo son posibles cuando trabajamos de manera coordinada”, señaló la funcionaria durante su participación.

El foro tuvo como propósito generar un espacio de reflexión, intercambio de conocimientos y sensibilización, abordando el cáncer desde una perspectiva integral que incluye prevención, tratamiento y acompañamiento humano y multidisciplinario, considerado clave en los procesos oncológicos.

Durante la jornada matutina se desarrollaron actividades académicas y de análisis, entre ellas la conferencia “Cuándo sospechar de cáncer infantil: signos y síntomas”, en la que se subrayó la importancia de identificar señales de alerta para un diagnóstico oportuno.

Asimismo, se realizó la mesa “Más allá del diagnóstico… alimentación y ejercicio”, donde se abordó el papel del estilo de vida en la calidad de vida de las personas con cáncer, y se presentó la conferencia “El acompañamiento en procesos oncológicos desde una mirada humana y multidisciplinaria”, enfocada en el apoyo emocional y social.

El programa incluyó además colaboraciones institucionales orientadas a alianzas e iniciativas para la lucha contra el cáncer, con la participación de representantes de diversas organizaciones.

Por la tarde, las actividades continuaron con conferencias y talleres especializados en cáncer de mama y en correlación clínico-patológica, dirigidos a estudiantes, profesionales de la salud, pacientes, cuidadores y público en general.

El foro, de carácter gratuito, se consolidó como un espacio de aprendizaje y concientización, orientado a promover la prevención y la atención integral del cáncer en la comunidad juarense.

