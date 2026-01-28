Ofrece Centro de Salud Urbano B atención gratuita en salud mental y adicciones

Publicidad - LB2 -

Brindan orientación y tratamiento psicológico sin costo en la colonia Portal del Roble

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, a través de la Dirección de Salud Municipal, ofrece atención gratuita para la prevención y tratamiento de problemas de salud mental y adicciones en el Centro de Salud Urbano B, como parte de una estrategia para mejorar la calidad de vida de la población.

La titular de la dependencia, Daphne Santana Fernández, destacó la relevancia de que la ciudadanía preste atención a su bienestar emocional, particularmente ante el ritmo acelerado de vida que caracteriza a las ciudades y que puede detonar afectaciones en la salud mental.

En este contexto, explicó que es común la presencia de sentimientos de tristeza, estrés, confusión o enojo, así como la adopción de conductas de riesgo, entre ellas el consumo de sustancias, utilizadas de manera equivocada como mecanismos para evadir la realidad.

La funcionaria señaló que padecimientos como el estrés, la ansiedad y la depresión, en muchos casos derivados de experiencias traumáticas, pueden generar impactos significativos en la estabilidad emocional y en el desarrollo cotidiano de las personas.

Ante esta problemática, el Centro de Salud Urbano B brinda diagnóstico, orientación psicológica y atención preventiva, además de acompañamiento enfocado en evitar recaídas, todo ello de manera profesional y confidencial.

En materia de adicciones, el centro cuenta con programas especializados y grupos de apoyo, orientados a la concientización, prevención y tratamiento de conductas adictivas, con el propósito de fomentar la reintegración social y el control de la vida personal sin dependencia de sustancias como el tabaco u otras drogas.

Las personas interesadas pueden solicitar información o agendar atención llamando al 656-472-6273, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas, o acudir directamente a las instalaciones ubicadas en el cruce de Puerto Progreso y Puerto Anzio, en la colonia Portal del Roble.

