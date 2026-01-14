Lleva Salud Municipal pláticas sobre depresión a centros laborales de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Las capacitaciones alcanzaron a más de 400 trabajadores del sector maquilador en el marco del Día Mundial contra la Depresión.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, la Dirección de Salud Municipal impartió pláticas informativas en centros laborales de la ciudad, con el objetivo de promover la prevención, la detección oportuna y la atención de este padecimiento entre la población trabajadora.

Las actividades fueron realizadas por psicólogos del Centro de Salud Urbano B, quienes ofrecieron capacitaciones los días martes 13 y miércoles 14 de enero en dos empresas del sector maquilador, como parte de una estrategia de promoción de la salud mental en el ámbito laboral.

- Publicidad - HP1

La primera jornada se llevó a cabo en la maquiladora YFY Júpiter, donde participaron 75 trabajadores, quienes recibieron información sobre qué es la depresión, sus principales síntomas y la importancia de atenderla de manera temprana.

Durante esta actividad, realizada el mismo día de la conmemoración internacional, se aplicó un mini cuestionario de autoevaluación, con el propósito de que las y los asistentes pudieran identificar posibles señales del trastorno y reflexionar sobre su bienestar emocional o el de personas cercanas.

La segunda capacitación se desarrolló este miércoles en la empresa Motores Eléctricos de Juárez Regal Renord, con la participación de alrededor de 350 empleados, lo que permitió ampliar el alcance de estas acciones preventivas dentro del sector productivo de la ciudad.

La directora de Salud Municipal, Daphne Santana Fernández, exhortó a la ciudadanía a priorizar el cuidado de la salud mental y a brindar apoyo a quienes enfrentan este padecimiento, el cual afecta a millones de personas a nivel mundial.

Finalmente, la dependencia recordó que se ofrece asesoría psicológica gratuita a través del Centro de Salud Urbano B, ubicado en las calles Puerto Anzio y Puerto Progreso, en la colonia Portal del Roble, como parte del compromiso municipal con la atención integral y la promoción de la salud mental en Ciudad Juárez.