Llama Salud Municipal a detectar a tiempo el cáncer de colon en Ciudad Juárez

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Autoridades destacan que la enfermedad es altamente curable si se diagnostica en etapas tempranas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, la Dirección de Salud Municipal hizo un llamado a la población para priorizar la detección oportuna y adoptar hábitos saludables, a fin de prevenir esta enfermedad.

La titular de la dependencia, Daphne Patricia Santana Fernández, señaló que uno de los principales retos es que el cáncer de colon suele no presentar síntomas en sus etapas iniciales, lo que hace fundamental acudir a revisiones médicas periódicas.

“La detección temprana es clave, ya que es una enfermedad altamente curable si se identifica a tiempo”.

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Explicó que este padecimiento se origina por el crecimiento descontrolado de células en el colon o intestino grueso, y puede propagarse a otras partes del cuerpo si no se atiende oportunamente.

Entre los factores de riesgo destacan dietas altas en grasas, tabaquismo, sedentarismo, obesidad y enfermedades como la diabetes, así como antecedentes familiares y padecimientos intestinales crónicos.

La funcionaria detalló que, en etapas avanzadas, pueden presentarse síntomas como cambios en los hábitos intestinales, sangrado rectal, dolor abdominal, fatiga y pérdida de peso, aunque reiteró que la ausencia de señales iniciales obliga a realizar estudios preventivos.

Entre las pruebas recomendadas se encuentran el examen de sangre oculta en heces y la colonoscopia, esta última permite detectar anomalías antes de que evolucionen a etapas más graves.

Finalmente, la Dirección de Salud Municipal exhortó a la ciudadanía a mantener una alimentación balanceada, realizar actividad física, evitar el consumo de alcohol y tabaco, así como conservar un peso adecuado, como medidas esenciales para reducir el riesgo de desarrollar cáncer de colon.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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