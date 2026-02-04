Impulsa Salud Municipal acciones de prevención por el Día Mundial contra el Cáncer

Publicidad - LB2 -

Durante febrero se realizarán actividades de concientización y apoyo a pacientes oncológicos en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Salud Municipal, puso en marcha una serie de acciones enfocadas en la prevención, detección oportuna y atención de esta enfermedad, considerada una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial.

La directora de Salud Municipal, Daphne Santana Fernández, informó que durante todo el mes de febrero se desarrollarán actividades de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, con el propósito de fomentar hábitos de vida saludables y reforzar la importancia de acudir de manera periódica a revisión médica.

“Un diagnóstico temprano incrementa de manera significativa las probabilidades de supervivencia”, señaló la funcionaria al destacar la relevancia de la detección oportuna.

Como parte del compromiso institucional con la atención oncológica, la Dirección de Salud Municipal ha beneficiado del año 2022 al 2025 al Hospital Infantil de Especialidades de Ciudad Juárez, mediante la entrega anual de medicamentos oncológicos destinados a niñas y niños que requieren este tipo de tratamiento.

De acuerdo con la dependencia, cada año se ha realizado una inversión de 840 mil pesos, lo que refleja el respaldo del Municipio a la oncología pediátrica y a la atención de pacientes en situación de vulnerabilidad.

Entre los objetivos de estas acciones se encuentran favorecer el acceso a tratamientos adecuados, disminuir la mortalidad por cáncer infantil en Ciudad Juárez y fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de Gobierno, con el fin de consolidar una red de atención integral.

La Dirección de Salud Municipal recordó que el cáncer puede originarse en cualquier parte del cuerpo humano, cuando se altera el proceso normal de regeneración celular y se generan células anormales que se multiplican sin control, formando tumores malignos que pueden invadir otros tejidos y provocar metástasis.

Asimismo, se explicó que existen distintos tipos de cáncer, tanto sólidos como aquellos que afectan directamente a la sangre, como la leucemia, y que la enfermedad puede prevenirse y controlarse mediante estrategias basadas en evidencia científica, como la prevención, el tamizaje, la detección temprana, el tratamiento oportuno y los cuidados paliativos.

Finalmente, se reiteró que entre los principales factores de riesgo modificables se encuentran el consumo de tabaco, la baja ingesta de frutas y verduras, el consumo nocivo de alcohol, la falta de actividad física y algunas infecciones crónicas asociadas a ciertos tipos de cáncer.

