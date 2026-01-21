Exhorta Dirección de Salud Municipal a mantener completo esquema de vacunación

Publicidad - LB2 -

Brigadas aplican vacunas contra Influenza y Covid de forma gratuita en puntos estratégicos de Ciudad Juárez hasta el 27 de enero.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal hizo un llamado a la ciudadanía para mantener completo y actualizado el esquema de vacunación, al señalar que se trata de una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades y proteger la salud pública, especialmente durante la temporada invernal.

Como parte de estas acciones preventivas, brigadas de la dependencia aplican de manera gratuita las vacunas contra la Influenza y el Covid, de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en los módulos instalados en S-Mart Altamirano y frente a Plaza de la Tecnología, con atención programada hasta el próximo 27 de enero.

- Publicidad - HP1

La dependencia recordó que es fundamental que adultos, adolescentes y menores de edad cuenten con su Cartilla Nacional de Salud, documento que permite llevar un control adecuado de las vacunas aplicadas. En caso de no contar con ella, se indicó que es posible acudir a la Unidad de Salud más cercana para recibir orientación y solicitar la reposición correspondiente.

La titular de la Dirección de Salud Municipal, Daphne Santana Fernández, destacó la relevancia de cumplir con los esquemas completos para evitar complicaciones de salud.

“La vacunación ayuda a prevenir enfermedades graves, por lo que es importante completar los esquemas y mantenerlos al día, ya que es una acción sencilla que impacta directamente en la calidad de vida de las personas”.

Asimismo, se recomendó que quienes no hayan recibido alguna vacuna en el tiempo establecido acudan de inmediato a una unidad médica, donde el personal de salud indicará las dosis necesarias para regularizar el esquema.

La Dirección de Salud Municipal reiteró que, además de la vacunación, es importante mantener una alimentación adecuada, una correcta higiene de manos, abrigarse ante los cambios bruscos de temperatura y evitar la exposición a ambientes contaminados o al humo del tabaco.

Para el caso de niñas y niños, se sugirió a madres y padres de familia informarse con el personal de salud sobre los beneficios y posibles reacciones de las vacunas, explicar el procedimiento de manera sencilla, brindar tranquilidad a los menores y seguir puntualmente las indicaciones médicas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.