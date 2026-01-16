Alerta Salud Municipal sobre riesgos del ejercicio excesivo y sin supervisión

Publicidad - LB2 -

Autoridades exhortan a iniciar rutinas físicas de forma gradual y con orientación profesional para evitar lesiones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal alertó a la ciudadanía sobre los riesgos de realizar ejercicio en exceso y sin la debida supervisión, una práctica común durante el mes de enero, cuando muchas personas inician rutinas físicas como propósito de Año Nuevo.

La titular de la dependencia, Daphne Santana Fernández, explicó que tras las festividades decembrinas es frecuente que se busque reducir grasa corporal, principalmente en la zona abdominal, mediante rutinas intensas realizadas sin orientación profesional ni medidas adecuadas de protección, lo que puede derivar en lesiones y afectaciones a la salud a corto y largo plazo.

La funcionaria señaló que algunas personas optan por reducir drásticamente la ingesta de alimentos y combinarla con ejercicios extenuantes, como abdominales, sentadillas, levantamiento de pesas o el uso prolongado de bicicletas y caminadoras estáticas, bajo la idea de obtener resultados rápidos, lo que puede provocar descompensaciones, lesiones en la espalda y daños articulares.

“Incluso ejercicios que parecen sencillos, si se realizan de manera incorrecta o con demasiada intensidad, pueden ocasionar desde desgarres musculares hasta lesiones en la columna vertebral”.

Santana Fernández subrayó que las rutinas de ejercicio deben practicarse bajo la supervisión de personal capacitado, ya que una mala técnica o el sobreesfuerzo incrementan el riesgo de lesiones que, con el tiempo, pueden llegar a ser incapacitantes.

En el caso de actividades que implican cargar peso, recomendó utilizar cinturón de protección y aplicar una técnica adecuada, de modo que el esfuerzo recaiga principalmente en las piernas y no directamente sobre la columna vertebral.

Asimismo, advirtió que eliminar la alimentación como método para bajar de peso no es una alternativa saludable, ya que provoca malestar físico y falta de energía. En contraste, indicó que una dieta balanceada en porciones adecuadas, combinada con actividad física realizada de forma responsable, permite alcanzar mejores resultados sin comprometer la salud.

La Dirección de Salud Municipal reiteró el llamado a la población a adoptar hábitos responsables y sostenibles, priorizando el cuidado del cuerpo y la información adecuada al iniciar programas de ejercicio.

