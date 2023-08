Secretaria de Comercio de EEUU visita China entre disputas comerciales

Publicidad - LB2 -

El viaje tiene como objetivo profundizar la comunicación entre Estados Unidos y China sobre cuestiones relacionadas con la relación comercial entre ambas naciones y otros desafíos.

Estados Unidos (VOA) – La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, iniciará este fin de semana una visita de cuatro días a China, cuyo anuncio fue posterior a una orden ejecutiva de la administración Biden que restringen ciertas inversiones estadounidenses en China.

- Publicidad - HP1

El Departamento de Comercio dijo el martes que Raimondo visitará Beijing y Shanghái del 27 al 30 de agosto y se reunirá con altos funcionarios del gobierno chino y líderes empresariales estadounidenses.

El viaje tiene como objetivo profundizar la comunicación entre Estados Unidos y China sobre cuestiones relacionadas con la relación comercial entre ambas naciones, los desafíos que enfrentan las empresas estadounidenses y áreas de posible cooperación, según un comunicado del Departamento de Comercio.

Los analistas dijeron que como la economía de China puede estar en problemas a largo plazo, Beijing espera utilizar la visita de Raimondo para borrar la impresión de que China ya no es amigable con las empresas extranjeras, pero es posible que el viaje no rinda ningún avance.

Gary Clyde Hufbauer, investigador principal del Instituto Peterson de Economía Internacional, dijo a la Voz de América que Beijing da la bienvenida a la visita de Raimondo debido a su influencia en varios temas económicos y comerciales que preocupan a China.

«La secretaria Raimondo es una persona bastante importante en todas las transacciones que involucran el comercio de bienes o servicios, servicios electrónicos de diversos tipos, flujos de tecnología y flujos de inversión en ambas direcciones», dijo Hufbauer.

«Mi conjetura es que las autoridades chinas estarán interesadas y querrán saber de primera mano los límites que ella ve en estas restricciones que se están implementando, qué tipo de flujos de bienes, de tecnología, de inversión todavía están permitidos por EEUU, y lo que básicamente está prohibido o es examinado muy de cerca».

Gesto de buena voluntad

A principios de este mes, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que prohíbe las inversiones estadounidenses en tecnologías sensibles en China, con el objetivo de restringir la capacidad de China para desarrollar tecnologías militares y de vigilancia de próxima generación.

Sin embargo, justo después del anuncio del viaje de Raimondo, el gobierno de EEUU eliminó inesperadamente a 27 empresas e instituciones chinas de la «Lista no verificada» de entidades comerciales sancionadas, lo que fue ampliamente visto como un gesto de buena voluntad hacia Beijing.

Las 27 entidades chinas incluyen al fabricante de materiales para baterías de litio Guangdong Guanghua Technology y al fabricante de sensores Nanjing Gaohua Technology.

El Ministerio de Comercio de China dijo el martes que la medida es beneficiosa para la reanudación del comercio normal entre empresas de los dos países y está en línea con los intereses comunes de ambas partes.

El secretario de Estado, Antony Blinken, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el enviado presidencial especial para el clima, John Kerry, también visitaron China este año. Estas reuniones podrían allanar el camino para que el presidente chino, Xi Jinping, asista a la cumbre de APEC en Estados Unidos y se reúna con Biden este otoño.

«Competencia intensa requiere una diplomacia intensa»

El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, dijo que el viaje de Raimondo es «un resumen del enfoque que está adoptando la administración Biden, donde estamos involucrados en una intensa competencia con la República Popular China, pero la competencia intensa requiere una diplomacia intensa para gestionar esa competencia de modo que no caer en un conflicto.

«La secretaria Raimondo llevará consigo el mensaje de que EEUU no busca desvincularse de China, sino reducir el riesgo, y eso significa proteger nuestra seguridad nacional y garantizar cadenas de suministro resistentes junto con nuestros aliados y socios mientras continuamos nuestra recuperación económica y nuestra relación comercial», dijo Sullivan en una rueda de prensa esta semana.

Se espera que Raimondo se reúna con el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, entre otros responsables de políticas económicas.

Clark Packard, investigador del Instituto Cato, dijo a la VOA que espera que Raimondo plantee las preocupaciones de Estados Unidos sobre las recientes restricciones chinas a la exportación de algunos minerales críticos, vistas como una represalia por las medidas estadounidenses.

«No sé si eso cae en oídos sordos, porque China diría: ‘No íbamos a seguir adelante con esto, pero esto es en respuesta a sus controles de exportación de semiconductores e informática avanzada'», dijo Packard.

«No sé qué tan bien será recibido, pero nuevamente, creo que es positivo que las dos partes hablen. Mi esperanza es que no sea sólo una expresión de las quejas de ambas partes porque, si bien creo que es importante comprometerse, quieres ver algunos movimientos.»

Packard dijo que no espera que el viaje de Raimondo consiga avances sustanciales en cuestiones clave, en parte porque la administración Biden está «recibiendo mucha presión del Congreso para seguir aumentando las tensiones».

«Creo que hay tanta presión política sobre la administración Biden para que no parezca débil ante China, lo que impedirá cualquier tipo de deshielo masivo en la relación, incluso si ambas partes quieren que eso suceda económicamente», agregó.

Sullivan dijo: «No enviaremos funcionarios del gabinete a China para cambiar a China, ni esperamos que estas conversaciones cambien a Estados Unidos; más bien, cada uno de nosotros tiene la oportunidad a través de este compromiso de alto nivel de garantizar que exista un acuerdo básico y estable como base de la relación, incluso cuando competimos intensamente en una serie de dominios».

Probable inicio de un grupo de trabajo

Según Bloomberg, citando a personas familiarizadas con la planificación, uno de los resultados probables del viaje es un grupo de trabajo entre las agencias de comercio de las dos partes para discutir los controles de exportación de Estados Unidos destinados a evitar que el ejército de China utilice tecnología estadounidense de vanguardia.

En una carta a Raimondo y Blinken la semana pasada, cuatro legisladores republicanos estadounidenses dijeron: «La política de control de exportaciones de Estados Unidos hacia la (República Popular China) no debería estar sujeta a negociación, punto. Las decisiones sobre la naturaleza y el alcance de los controles de exportaciones de Estados Unidos deben tomarse en Washington, no en Beijing”.

«Es hora de que los funcionarios estadounidenses acepten que China no tiene intención de abandonar sus políticas que condujeron a la ampliación de los controles de exportación estadounidenses en primer lugar», decía la carta. «En este sentido, le instamos, antes de su viaje, a aclarar públicamente que los controles de exportación de Estados Unidos no son negociables y que la República Popular China debe esperar más, no menos, controles de exportación de Estados Unidos en el futuro».

La carta fue firmada por el senador Bill Hagerty y los representantes Mike Gallagher, Michael McCaul y Young Kim.

El viaje también coincide con un momento en que la economía china se enfrenta a un crecimiento estancado, una crisis inmobiliaria, exportaciones lentas, un alto desempleo juvenil y una débil confianza de los consumidores.

Los analistas creen que la desaceleración de la economía china le da a Beijing más razones para aliviar las tensiones con Estados Unidos.

«Con la secretaria Raimondo, una cosa que podrían hacer es tratar de exponer cuán amigable es China todavía con las empresas extranjeras, con las empresas extranjeras que quieren invertir en China en muchos sectores, incluidos los productos para el hogar, pero también cosas como productos tecnológicos, Qualcomm, cualquier producto Apple en China, etc.», dijo Hufbauer.

«Las autoridades chinas quieren tratar de combatir la idea de que son muy hostiles con las empresas y, en general, con las empresas privadas y las empresas extranjeras en particular, y ese sería un tema que discutirían con Raimondo, y podrían hacer algún tipo de declaración diciendo que China está abierta a los negocios, y una vez que las empresas hayan llegado, se reducirá la supervisión regulatoria», añadió.

Redacción ADN / Especiales ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.