Destaca Sheinbaum 12 indicadores sobre fortaleza de la economía mexicana

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La presidenta aseguró que la inversión pública y privada impulsará el crecimiento económico durante el segundo semestre de 2026.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la economía mexicana mantiene indicadores sólidos y destacó 12 factores que, dijo, reflejan la fortaleza del modelo económico impulsado por el Gobierno federal.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que en el segundo semestre del año comenzarán a reflejarse los efectos de la inversión pública y privada vinculada al Plan México.

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“Estamos bien, y este segundo semestre se va a notar la inversión pública y mixta que se está iniciando”.

Entre los principales indicadores mencionados por la titular del Ejecutivo destacó el récord histórico en Inversión Extranjera Directa durante el primer trimestre de 2026, con 23 mil 591 millones de dólares.

Sheinbaum también señaló que la tasa de desempleo se ubica en 2.5 por ciento, mientras que abril de 2026 registró el nivel más alto de empleo formal para ese mes en la historia del país, de acuerdo con cifras del INEGI.

La presidenta aseguró además que la inflación y las tasas de interés muestran una tendencia a la baja, al tiempo que el peso mexicano mantiene estabilidad frente al dólar con un tipo de cambio de 17.40 pesos por unidad.

Otro de los indicadores expuestos fue el aumento de 21.8 por ciento en las exportaciones y una balanza comercial positiva durante el primer trimestre del año, además de una reducción de 1.5 por ciento en el déficit fiscal respecto al Producto Interno Bruto.

La mandataria federal agregó que el salario mínimo continúa al alza y que la pobreza laboral alcanzó un mínimo histórico de 30.7 por ciento.

Asimismo, destacó la reducción de 20 mil millones de dólares en la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que, afirmó, permitió mejorar la calificación crediticia de la empresa productiva del Estado.

“Los Programas para el Bienestar no solo se mantienen, sino que se han implementado nuevos programas”.

Sheinbaum también resaltó la reciente aprobación de la Ley para la Inversión y la creación de la Oficina de Inversión desde la Presidencia de la República, medidas que buscan agilizar trámites y facilitar proyectos de inversión privada en el país.

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