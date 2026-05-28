Pospone Congreso de Chihuahua votación sobre matrimonios igualitarios

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La sesión fue suspendida en medio de protestas a favor y en contra de la reforma al Código Civil.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Congreso del Estado de Chihuahua suspendió este jueves la sesión en la que se tenía prevista la votación de la iniciativa para reformar el Código Civil y armonizar la legislación local en materia de matrimonios igualitarios.

La cancelación ocurrió en un contexto de tensión derivado de manifestaciones realizadas en las inmediaciones del recinto legislativo por grupos a favor y en contra de la iniciativa. Elementos de la Fiscalía General del Estado permanecieron resguardando los accesos al Congreso para evitar incidentes durante las protestas.

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La reforma busca adecuar la legislación estatal al criterio establecido desde 2015 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país mediante resoluciones judiciales.

Sin embargo, el Congreso local mantiene pendientes diversas iniciativas presentadas en años recientes para modificar formalmente el Código Civil estatal. Entre ellas destacan propuestas impulsadas por legisladores de Movimiento Ciudadano y otros grupos parlamentarios.

El diputado panista Carlos Olson adelantó que votará en contra del dictamen y rechazó que la postura de Acción Nacional represente discriminación hacia la comunidad LGBT+.

“El matrimonio igualitario es un simple capricho, porque hoy por hoy no tienen ningún impedimento para tener una unión civil las personas que tengan preferencias por el mismo sexo”.

El legislador sostuvo que la postura de su bancada se centra en la defensa de la institución familiar y afirmó que la eventual aprobación de la reforma implicaría cambios al marco legal vigente.

Por su parte, organizaciones defensoras de la diversidad sexual han impulsado la aprobación de la iniciativa y consideran necesaria la armonización legislativa para garantizar plenamente los derechos civiles de las parejas del mismo sexo.

Más de 50 organizaciones civiles y colectivos de diversidad sexual respaldaron el dictamen aprobado previamente en comisiones a finales de mayo de 2026, aunque la discusión en el pleno fue aplazada sin nueva fecha definida.

“Las manifestaciones en torno al dictamen representan, a su juicio, una confrontación directa a la institución familiar”.

La discusión sobre el matrimonio igualitario ha generado un amplio debate político y social en Chihuahua, donde el tema continúa dividido entre sectores conservadores y colectivos promotores de derechos humanos.

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