Vive Ciudad Juárez intenso fin de semana deportivo con off road, rodeo y atletismo

Publicidad - LB2 -

Competencias estatales y eventos locales activan espacios deportivos en la ciudad y zona rural.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ciudad Juárez vivirá un fin de semana marcado por la actividad deportiva, con eventos que abarcan desde automovilismo off road hasta rodeo, tiro con arco, taekwondo y una carrera pedestre con causa social.

La agenda inicia este viernes con la primera fecha del campeonato Xacor Juárez de Off Road, cuya contingencia se desarrollará de 5:00 de la tarde a 10:00 de la noche en una agencia automotriz local. Las competencias continuarán el sábado en el Circuito Corto “Los Guates”, donde las motocicletas arrancarán a las 9:00 de la mañana y los autos a la 1:00 de la tarde.

- Publicidad - HP1

En la zona rural, el ejido Samalayuca será sede de la segunda fecha del Selectivo Estatal de Rodeo rumbo a las etapas CONADE 2026. La actividad comenzará a las 10:00 de la mañana en la Arena MS, donde jinetes y amazonas buscarán sumar puntos para avanzar al selectivo final estatal.

De manera paralela, el Estadio 20 de Noviembre albergará la competencia estatal de tiro con arco, en la que los mejores exponentes de la disciplina intentarán asegurar su pase a la etapa regional. Los arqueros fronterizos llegan con preparación previa en torneos amistosos y oficiales, lo que anticipa un alto nivel competitivo.

El taekwondo también definirá posiciones este fin de semana con la celebración del tercer serial estatal en el Gimnasio del Colegio de Bachilleres. Cientos de competidores participarán en la modalidad de Poomsae en busca de un lugar dentro de la selección estatal.

Para cerrar la jornada deportiva, el domingo se realizará la carrera pedestre “Córrele, que no te alcancen”, con salida y meta en el Parque Extremo a las 9:00 de la mañana. El evento tiene carácter recreativo y con causa social, y las inscripciones permanecerán abiertas hasta media hora antes del arranque.

Con esta programación, distintos espacios deportivos del municipio —tanto en la mancha urbana como en el área rural— concentran actividades que fortalecen la participación ciudadana y el desarrollo competitivo en diversas disciplinas.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.